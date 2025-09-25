경기도일자리재단, 24일 용접분야 기술기능경기대회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도일자리재단 산하 경기도기술학교가 화성폴리텍대학과 공동으로 24일 '제3회 용접분야 기술기능경기대회'를 개최했다. 이날 대회는 용접 분야 기술인재를 양성하고 직업훈련의 가치를 널리 알리기 위해 마련됐다.

대회에는 경기도기술학교와 화성폴리텍대학의 교육생 및 수료생 16명이 참가해 열띤 경쟁을 벌였다.

이번 대회는 단순히 교육생들의 실력을 확인하고 역량을 높이는 데 그치지 않고, 뿌리산업인 용접 기술의 중요성을 도민에게 알리고, 직업훈련생들에게 학습 동기를 심어주는 계기가 됐다는 점에서 의미가 있다고 도 일자리재단은 설명했다.

이번 대회에서는 8명의 참가자가 우수 기능인으로 선정됐다. 수상자에게는 상장과 시상금이 수여됐다.





이진희 도 일자리재단 융합인재본부장은 "앞으로도 지속적인 교류를 통해 뿌리산업의 발전을 이끌 인재를 양성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

