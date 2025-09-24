함평군, 함평초등교에 백범 김구 사적비 제막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 23일 전남 함평군이 함평초등학교에서 백범 김구 함평사적비 제막식을 개최 후 기념사진을 촬영하고 있다. 함평군 제공

전남 함평군이 '백범 김구' 함평사적비를 제막하며 군민의 애국심을 고취했다.

함평군은 최근 함평초등학교에서 백범 김구 함평사적비 제막식을 개최했다고 24일 밝혔다.

제막식에는 강하춘 함평군 부군수와 이남오 함평군의장, 전남서부보훈지청 김남용 지청장, 전남도함평교육지원청 박정애 교육장, 나유리 함평초등학교장 등이 참석했다.

백범 김구 선생은 1946년 함평초등학교를 방문해 시국 연설을 통해 외세에 기대지 않는 자주독립과 통일국가 수립 의지를 천명한 바 있다.

함평사적비는 백범 김구 선생의 자주독립과 민족 통일을 향한 숭고한 뜻을 기리기 위해 함평백범김구기념사업회가 함평초등학교와 함평읍 중앙길 백범정(낙수정)에 총 2개를 건립했다.

제막식에선 김윤우 함평초등학교 학생회장이 김구 선생의 정신을 계승하겠다는 다짐을 담아 편지글을 낭독했고, 학생들의 기념 리코더 연주로 김구 선생의 정신을 함양하며 사적비 건립을 기념했다.

또 1946년 당시 초등학생 신분으로 연설회에 참여했던 최종현 어르신도 참석해 역사의 생생한 증언을 더했다. 이와 함께 사적비 앞에서 만세삼창을 하며 나라 사랑 정신을 고취했다.





강하춘 함평군 부군수는 "백범 김구 선생의 애국정신이 함평에 길이 남는 역사적 자산이 되길 바란다"며 "앞으로도 나라사랑 교육과 애국심 함양을 위해 다양한 노력을 해 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

