'변화를 부르는 사람들'… 양산시, 조직문화개선 위한 뮤지컬 공연

“변화는 제도보다 사람으로부터 시작된다” 메시지… 소통·화합 도모

경남 양산시는 9월 23일 양산문화예술회관 대공연장에서 전 직원을 대상으로 조직문화개선 뮤지컬 '변화를 부르는 사람들' 공연을 선보였다.

조직문화개선 뮤지컬 공연. 양산시 제공

이번 공연은 공직사회 내 MZ세대와 기성세대 간 소통과 이해를 통해 문제해결 능력을 향상하고, 상생과 협력의 조직문화 혁신을 위해 마련됐다.

뮤지컬 '변화를 부르는 사람들'은 현대 공직사회가 직면한 세대 간 업무방식의 차이, 어려운 상황에서의 책임회피, 형식적 소통으로 인한 업무 효율성 저하 등을 현실감 있게 그려냈고, 특히 이러한 문제들을 해결해나가는 과정을 통해 "변화는 제도보다 사람으로부터 시작된다"는 핵심 메시지를 전달했다.

김신호 양산시 부시장은 "문화예술을 통한 자연스러운 공감과 성찰의 시간을 마련해 직원들이 스스로 변화의 필요성을 깨닫고, 더 나은 조직문화를 만들어가는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





양산시는 앞으로도 조직문화 개선을 위한 다각적인 활동을 추진해 시민에게 더 나은 행정서비스를 제공할 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

