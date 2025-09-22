진해구 웅동1동, 추석앞두고 이웃돕기 위문품 줄이어

웅동1동 관내 기업체 및 자생단체 등
경남 창원특례시 진해구 웅동1동은 관내 7개 단체 및 업체가 참여한 추석맞이 이웃돕기 기탁식 행사를 펼쳤다고 22일 밝혔다.
이번 행사에 300만원을 기탁한 진해마천주물공단사업협동조합은 2007년 연말부터 매해 명절마다 어려운 이웃을 위해 위문금(품)을 기탁해오고 있으며, 현재까지 1억원 넘게 기탁했다.
이 외에도 웅동1동 주민자치회에서 50만원을 비롯해 각 자생단체에서 총 160만원 상당의 위문금(품), 웅동농협 본점에서 백미(10㎏) 20포를 추석맞이 위문금(품)으로 기탁해 따뜻한 이웃사랑 나눔을 실천했다.
김치숙 웅동1동장은 "경기침체 등 어려운 경제 상황 속에서도 많은 분께서 이웃사랑 실천에 앞장서 주신 것에 감사드린다. 기탁된 물품은 지역 내 어려운 이웃들이 훈훈한 명절을 보낼 수 있도록 따뜻한 마음을 담아 잘 전달하겠다"고 말했다.
한편 기탁된 위문금(품)은 웅동1동 관내 저소득 세대에 전달될 예정이다.
영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
