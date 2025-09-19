부여군 굿뜨래페이, 지방자치 경영대전 '최우수상'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 확산 주목받는 지역화폐 모델… 5929억 유통 성과



충남 부여군이 자체 지역화폐 '굿뜨래페이'로 대한민국 지방자치 경영대전에서 최우수상을 수상했다.

굿뜨래페이는 지난 2019년 출시 이후 독자 플랫폼을 기반으로 결제 수수료 제로화, 운영비 절감을 실현해 소상공인 부담을 줄였다는 점에서 높은 평가를 받았다.

특히 전국 최초 순환형 구조를 도입해 가맹점 간 거래 시 인센티브를 지급, 자본 유출을 막고 지역 내 선순환 효과를 강화한 점을 인정 받았다.

군은 국비 지원이 없는 상황에서도 자체 재원으로 운영을 이어오며 지역공동체의 참여와 신뢰를 끌어낸 것도 성과로 꼽힌다.

19일 군에 따르면 현재까지 굿뜨래페이 발행액은 5473억 원, 유통액 5929억 원이며, 순환액은 608억 원을 달성했다.

또 올해 민생회복 소비쿠폰 지급에서는 군민 65%가 굿뜨래페이를 선택, 단순한 결제 수단을 넘어 지역문화로 자리 잡았음을 보여줬다.

군은 지난 5월 대전 중구에 지역화폐 플랫폼을 전수하며 타 지자체와의 상생 협력 모델도 제시했다.





군 관계자는 "굿뜨래페이는 단순한 지역화폐를 넘어 지역 상권의 활력을 키우고 주민 참여를 이끌어낸 성공 모델"이라며 "앞으로도 지역경제 자립과 방문객 소비 활성화를 통해 부여군 경쟁력 강화에 힘쓰겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

