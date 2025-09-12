관악구 '피자집 살인' 피의자 구속…"도망 염려"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 관악구 피자가게에서 흉기를 휘둘러 3명을 살해한 업주가 12일 경찰에 구속됐다.

서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 이날 오후 살인 혐의를 받는 A씨(41)에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 "도망할 염려"가 있다며 구속영장을 발부했다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 3일 관악구 조원동에서 운영하는 프랜차이즈 피자가게에서 본사 직원 B씨(49), 인테리어 업자이자 부녀지간인 C씨(60)와 D씨(32) 등 3명을 살해한 혐의를 받는다. A씨는 범행 직후 스스로 목숨을 끊으려다 다쳐 일주일간 병원에서 치료받았고, 지난 10일 퇴원 직후 경찰에 체포됐다.

A씨는 체포 후 이뤄진 조사에서 혐의를 인정했다. 그는 사건 당시 현장에 출동한 경찰관에게도 "인테리어 관련 시비 중에 3명을 칼로 찔렀다"고 진술했다.





A씨는 이날 영장실질심사에 출석하면서 '피해자 유족에게 할 말이 있느냐'는 취재진 질문에 울먹이며 "죄송하다"고 했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

