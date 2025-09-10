청년·신혼·신생아 매입임대 3503가구 모집…12월부터 입주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시세 절반 수준 임대료

신생아 가구 우선공급

LH·SH 누리집서 신청

국토교통부가 11일부터 청년과 신혼·신생아 가구를 대상으로 매입임대주택 입주자를 모집한다. 전국 16개 시·도에서 총 3503가구 규모로, 이르면 12월부터 입주할 수 있다.

청년 매입임대는 무주택 미혼 청년을 대상으로 1112가구가 공급된다. 시세의 40~50% 수준 임대료로 최대 10년 거주할 수 있다.

서울 강동구 천호동 매입입대주택(무주택 미혼 청년 대상) 외경. 국토교통부

신혼·신생아 매입임대는 2391가구다. 소득 요건에 따라 시세의 30~40% 수준(Ⅰ유형, 1339가구)과 70~80% 수준(Ⅱ유형, 1052가구)으로 나뉜다.

신생아가 있는 가구는 1순위로 배정된다. 결혼 7년 이내 신혼부부, 예비 신혼부부, 6세 이하 자녀를 둔 가구도 신청할 수 있다. 출산·입양·임신 사실이 최근 2년 내 확인된 경우도 포함된다.

한국토지주택공사(LH)가 공급하는 2597가구(청년 1112가구, 신혼·신생아 1485가구)는 'LH청약플러스'에서, 서울주택도시공사(SH)가 공급하는 906가구는 해당 기관 누리집에서 확인할 수 있다.

LH는 11일 모집공고 후 이달 말부터 접수를 시작해 오는 11~12월 결과를 발표한다. SH는 오는 26일 모집공고 후 다음달 21~23일 접수한다. 내년 1월21일 결과를 발표하고 내년 2월부터 입주 일정을 시작할 예정이다.





김도곤 국토부 주거복지지원과장은 "청년·신혼부부 등 젊은 세대가 도심 내 좋은 입지에 부담 없이 살 수 있는 양질의 매입임대주택을 꾸준히 공급하겠다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

