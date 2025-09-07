광주·전남 밤사이 최대 63㎜…강한 비 이어져

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장성 63㎜·함평 44㎜ 등 집중 호우 기록

7일 오후까지 시간당 30~80㎜ 예보

광주·전남에 밤사이 최대 63㎜의 비가 내린 데 이어 7일 오후까지 시간당 30~80㎜의 강한 비가 이어질 것으로 예보됐다. 강진형 기자

AD

밤사이 최대 63㎜의 비가 내린 광주·전남에 이날도 강한 비가 이어질 것으로 보인다.

7일 광주기상청에 따르면 오전 7시 30분 기준일 강수량은 전남 장성군 상무대 63㎜, 함평군 44㎜, 영광군 염산면 33㎜, 신안군 28㎜, 광주 과기원 26.5㎜ 등을 기록했다. 시간당 강수량은 영광군 32.2㎜, 장성군 상무대 29㎜, 함평·신안군 28㎜, 광주 풍암동 23㎜ 등이다.

기상청은 이날 오후 6시까지 시간당 30∼80㎜의 강한 비가 강약을 반복하며 내릴 것으로 예보했다. 광주와 전남 북부 등에는 누적 100㎜ 이상 비가 오는 곳도 있겠다.





AD

비는 잠시 그쳤다가 8일 오전 9시부터 낮 12시 사이 다시 시작돼 9일 늦은 밤까지 30∼80㎜가량 더 내릴 것으로 전망됐다. 현재까지 집계된 비 피해 신고는 없는 것으로 확인됐다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>