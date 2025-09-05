삼성화재, 고객중심 경영실천 '싱크-빅 세션' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

콜센터 외 25개 유관 부서 동반 참여

삼성화재는 지난 4일 서울 서초구 삼성금융캠퍼스에서 고객 중심 경영 실천을 위한 '싱크-빅 세션(Sync-Big Session)'을 개최했다고 5일 밝혔다.

서울 서초구 삼성금융캠퍼스에서 4일 열린 고객중심경영 실천을 위한 '싱크-빅 세션(Sync-Big Session)'에 참여한 삼성화재 임직원들이 기념 촬영을 하고 있다. 삼성화재

싱크-빅은 고객에 대한 생각을 하나로 모아(Sync; Think) 더 크게(Big) 확장한다는 의미다. 행사는 고객 관점을 우선시하는 조직문화를 전사적으로 정착시키기 위해 기획됐다.

행사에는 콜센터, 고객센터 등 직접 고객을 응대하는 부서는 물론 상품개발, 계약관리, 보상 등 25개 부서가 함께 참여했다. 각 부서는 고객과의 접점에서 수행하는 고유 역할을 공유하며 고객을 둘러싼 다양한 관점을 나눴다.

이와 함께 상호 협업과 갈등 조정의 중요성을 재확인하며, 고객을 향한 전사적 연대를 강화하고 보다 효율적인 협업 구조를 다지는 계기를 마련했다.

또한 삼성화재는 고객 불만을 단순히 해결하는 데 그치지 않고 예방·응대·개선 전 과정에서 고객 중심의 사고를 실천하는 것이 중요하다는 메시지를 전달했다.

특히 예방 측면에서는 상품개발 및 심사 단계부터 사전적으로 소비자 보호체계를 강화하기 위한 유기적 협업의 중요성을 강조했다.

이를 위해 부서 간 네트워크를 강화하고 고객의 목소리를 체계적으로 반영하는 개선 프로세스를 확립해 나갈 계획이다.

행사 마지막에는 '해결을 넘어 공감으로, 고객을 위한 한 마음(Care to Share, One Team for Customers)'이라는 새 슬로건을 선포했다.





삼성화재 관계자는 "고객 응대, 지원 부서 모두 고객 관련 부서"라며 "행사를 통해 전사가 고객 중심 경영을 다시금 다짐하고 고객 불만을 예방, 개선하는 성과를 낼 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

