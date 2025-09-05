李대통령, 외국인 노동자 임금체불 실태조사·지원 방안 마련 지시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령이 5일 외국인 노동자에 대한 부당대우나 임금체불 사례 등을 보고하고 이를 막기 위한 지원책을 마련하라고 지시했다.

연합뉴스

강유정 대통령실 대변인은 이날 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 "이 대통령은 이날 오전 수석급 회의에서 한국에 머무는 외국인 노동자에 대한 부당 대우나 임금체불 사례 등에 대해 실태조사와 체계적 보고를 지시했다"고 말했다.

이어 강 대변인은 "(이 대통령은) 통상국가에서 문화국가로 변모한 대한민국의 국가 위상에 걸맞게 한국에 머무는 외국인이 부당한 대우를 받아선 안 된다고 했다"면서 "이에 대해 지원 대책이 마련돼야 하고, 그 방안을 마련해 제출하라고 지시했다"고 말했다.





외국인 노동자에 대한 부당대우와 관련한 언급이 재차 나오게 된 배경에 대해 강 대변인은 "(이 대통령은) 어제 몽골 대통령과 통화하는 중에 자국민에 대해 특별한 신경 써주신 것에 대한 사의 표명하면서 우리가 수혜를 입던 국가가 아니라 기여하고 공여하는 국가 됐다는 자각 들었다고 했다"면서 "몽골 정상에게 감사 인사들은 만큼 체불임금 얘기하다가 국내 노동자뿐만 아니라 외국인 노동자까지 챙겨봐야 한다고 했다"고 답변했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

