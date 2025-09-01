"알뜰폰도 제휴사 늘린다"…다이소·올리브영·CGV 요금제별 혜택

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

티플러스, 브랜드 제휴 요금제 3종

최대 1년간 매월 브랜드 제휴 혜택

통신비 절감에 실생활 혜택까지

태광그룹 계열사 한국케이블텔레콤(KCT)의 알뜰폰 브랜드 '티플러스'가 고객의 소비 트렌드를 반영한 '브랜드 제휴 요금제' 3종을 출시했다고 1일 밝혔다.

이번 요금제는 일상에서 자주 접하는 생활 브랜드인 다이소, 올리브영, CGV와의 제휴를 통해 실질적인 혜택을 제공한다. 티플러스는 통신비 절감에 실생활 혜택을 더한 요금제 라인업을 지속 확대하고 있다.

해당 요금제에 가입한 고객은 최대 12개월간 매월 브랜드 제휴 혜택을 받을 수 있다. 다이소 요금제는 4000원 상당의 상품권, 올리브영 요금제는 7000원 상당의 모바일 상품권, CGV 요금제는 영화관람권이 매월 제공된다.

요금제는 데이터 월 7GB부터 100GB 이상까지 다양한 옵션으로 구성된다. 데이터 소진 시에도 추가 요금 없이 웹 검색이나 SNS 이용이 가능한 '데이터 안심 옵션'을 기본으로 제공한다. 무약정으로 이용할 수 있어 가입과 해지에 대한 부담도 낮췄다.

특히 월 1만5000원 수준의 요금제 선택 시에도 브랜드 제휴 혜택과 가입 프로모션을 감안하면 체감 통신비는 월 1만원 이하까지 낮아질 수 있다. 자세한 요금제 정보와 가입 신청은 티플러스 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





이진성 티플러스 팀장은 "알뜰폰의 저렴한 요금과 함께 일상 생활에서 친근한 브랜드의 혜택을 받을 수 있어 고객 만족도는 상당히 높을 것으로 보인다"며 "티플러스는 앞으로도 고객의 라이프 스타일을 반영한 요금제를 지속적으로 출시할 계획"이라고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

