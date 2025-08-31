'거대 시장' 인도서 지평 넓히는 韓 TV…삼성, 9년 연속 1위 순항

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 시장조사기관 '옴디아' 발표

삼성 TV, 상반기 인도 시장서 1위

2위는 LG전자…中 샤오미가 추격

삼성·LG, 현지 맞춤형 서비스로 시장 공략

삼성전자가 올해 상반기 출하량을 기준으로 인도 TV 시장에서 가장 높은 점유율을 기록한 것으로 나타났다.

31일 글로벌 시장조사기관 '옴디아'에 따르면 삼성전자는 상반기 인도 TV 시장에서 출하량 기준 23.8%의 점유율로 1위를 차지했다. 삼성전자는 2017년 조사에서 첫 1위에 오른 이래 9년 연속 1위를 향해 순항했다.

LG전자는 16.5%의 점유율로 그 뒤를 이은 2위를 기록했다. 3위는 중국 샤오미였다. 점유율은 7.9%였다. 샤오미의 입지는 2020년 18.0%에서 매년 좁아지고 있다. 시장조사기관 GfK의 판매량 기준 조사에서는 LG전자가 27.5%의 점유율로 1위였다. LG전자는 지난해 상반기 점유율 25.8%에 이어 올해도 선두를 유지했다.

LG전자 올레드TV. 사진=LG전자

이번 조사결과는 인구 14억명의 거대 시장인 인도에서 우리 가전 기업들이 시장 지배력을 강화하고 있음을 시사해 의미가 크다. 우리 인도는 14억명의 인구를 바탕으로 내수 잠재력이 크고 신기술을 선호하는 경향이 높다는 평가를 업계로부터 받는다. 인도 TV 시장은 지난해 기준 1129만대에 이른다.

삼성전자 제품 중에선 3세대 인공지능(AI) 8K 프로세서를 탑재한 네오(Neo) QLED 8K, 눈부심 방지 기술이 적용된 2025년 Neo QLED·OLED 등 프리미엄 TV 라인업이 호응을 얻었다.

삼성전자는 현지 맞춤형 캠페인을 통해 인도의 대형·프리미엄 TV 시장을 선도하고 있으며, 인도향 서비스도 지속하고 있다. 삼성 TV 플러스는 뉴스, 영화, 음악, 드라마 등 100여개 인도 로컬 채널을 14개 언어로 방영하고 K-콘텐츠와 주요 글로벌 콘텐츠도 제공한다. 교육열이 높은 인도 소비자를 위해 2023년부터 삼성 스마트 TV에서도 교육 콘텐츠를 제공하고 있다.





LG전자도 프리미엄 TV인 올레드 TV를 중심으로 시장을 넓히고 있다. 광고 기반 무료 스트리밍(FAST) 서비스인 LG 채널을 비롯해 웹(web)OS의 콘텐츠도 확대하고 있다. LG 채널은 2023년 9월 인도 콘텐츠 시장에 진출한 뒤 다양한 언어를 사용하는 인도 시청자를 위해 영어, 힌디어, 펀자브어, 보즈푸리어, 타밀어 등 10개의 지역 언어로 콘텐츠를 제공하고 있다.





