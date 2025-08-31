LG전자, 하반기 신입사원 채용 실시…불확실 사업 환경 대응·인재 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 22일까지 'LG 커리어스'에서 채용

미래 경쟁력 강화 위한 R&D·영업 마케팅

LG전자, 2020년 하반기부터 수시 채용

LG전자가 하반기 신입사원 채용으로 인재 발굴에 나선다. 미국 관세에 따른 시장 변화와 가전 수요 회복 지연 등 불확실한 사업 환경에 적극 대응하고 회사의 미래를 이끌어갈 인재를 적극적으로 확보하겠단 전략이다.

서울 여의도 LG트위타워./강진형 기자aymsdream@

31일 업계에 따르면 LG전자는 다음 달 22일까지 LG그룹 채용 포털 'LG 커리어스'를 통해 하반기 신입사원 채용 및 산학장학생 프로그램 LGE 멤버스 채용을 진행한다.

채용 분야는 로봇, 소프트웨어, 소재/재료, 통신, 기계, 전기전자 등 미래 경쟁력 경화를 위한 연구개발(R&D) 분야와 영업·마케팅 등이다.

LG전자는 2020년 하반기부터 공채 대신 필요한 지원자가 원하는 직군이나 직무에 맞춰 연중 상시 지원할 수 있는 수시 채용을 실시하고 있다. 졸업 등 채용이 집중되는 시기에 맞춰 대졸 신입 및 경력사원 등 직무별 채용을 진행 중이다. 이는 수시 채용의 장점인 유연성을 유지하면서 지원자들이 채용 시점을 예측하기 어려운 불편을 줄이기 위해 이뤄지고 있다.

LG전자는 다음 달 1일부터 고려대, 부산대, 서강대, 성균관대, 서울대, 숙명여대, 연세대, 이화여대, 카이스트, 포항공대, 한양대, 울산과학기술원(UNIST) 등 전국 12개 대학에서 직무 및 채용 설명회도 진행한다. 현직자 및 인사담당자 등이 참여해 지원 희망자들의 회사에 대한 이해를 돕고 궁금증을 풀어줄 예정이다.





앞서 LG전자는 경기 침체 등 쉽지 않은 환경에도 우수 인재를 확보하기 위한 노력을 꾸준히 이어왔다. 지난 6월에는 해외 AI 분야 우수 인재들을 초청해 김병훈 최고기술책임자(CTO)(부사장), 김원범 최고인사책임자(CHO)(부사장) 등 주요 경영진이 회사의 R&D 비전과 기술 리더십을 소개하는 행사인 '북미 테크 컨퍼런스'를 했다. 지난 4월에는 조주완 최고경영자(CEO)가 서울대학교를 찾아 전기·정보공학부 재학생 200명을 대상으로 특강을 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

