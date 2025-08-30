'최악 가뭄' 李대통령, 강릉시 재난 사태 선포 지시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가소방동원령 발령도 추가 지시

이재명 대통령이 30일 오후 최악의 가뭄으로 생활용수가 제한 급수되고 있는 강원특별자치도 강릉시를 찾아 즉각 재난 사태 선포를 지시했다고 대통령실이 밝혔다.

연합뉴스

AD

이 대통령은 강릉지역 주요 상수원인 오봉저수지를 찾아 현장을 점검하고 주민 불편을 청취했다. 또 이 대통령은 관계부처에 즉각적인 재난사태 선포를 지시하고 강릉 가뭄 지역에 대한 국가소방동원령 발령도 추가로 지시했다.

이에 행정안전부는 범정부 차원의 총력대응을 위해 이날 오후 7시부로 강원도 강릉시 일원에 재난 사태를 선포했다. 또한 소방탱크차량 50대를 지원해 하루 약 2000t을 가능한 추가 급수할 계획이다.

이 대통령은 "가뭄 피해를 최소화하기 위해 정부가 가용한 모든 자원을 총동원해 주민 불편을 최소화하라"고 지시하면서 "식수 확보를 위해 전국적인 지원이 필요한 만큼 여유가 있는 지자체에서 공동체 의식을 갖고 도와달라"고 당부했다.

강릉의 최근 6개월 강수량이 평년의 절반 수준에 그치고 있는 가운데 강릉 생활용수의 87%를 공급하는 오봉저수지의 저수율은 전날 15.7%로 역대 최저치를 기록했다. 평년 저수율은 71% 수준이었다.





AD

이에 강릉에서는 저수율이 25% 이하로 떨어진 20일부터 각 가정 계량기 50%를 잠금 하는 제한 급수를 실시했다. 저수율이 15% 미만으로 떨어지면 계량기 75%를 잠금 할 방침이다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>