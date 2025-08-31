백굴비·옥두어…이마트, 추석 신규 수산세트 최대 반값 판매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가성비 어종 새로 도입…고객 선택권 확대

SSG닷컴 이마트몰서도 구매 가능

이마트는 추석 명절을 앞두고 가성비(가격 대비 성능) 신규 어종 선물세트를 선보인다고 31일 밝혔다.

제주 옥두어 선물세트. 이마트 제공

우선 이마트는 올해 추석에 처음으로 '백조기'를 원료로 한 '백굴비 선물세트'를 내놓았다. 최근 참굴비의 원료인 참조기 어획량 감소로 가격이 지속해서 상승함에 따라 이마트는 선도 좋은 백조기만을 엄선해 섶간(간수를 뺀 천일염을 뿌려 수분을 빼고 간이 적당히 배도록 하는 염장법) 및 건조한 백굴비 선물세트를 기존 참굴비 선물세트 대비 절반 이하 가격으로 판매한다.

국산 백조기와 국산 천일염을 활용한 '특선 영광 백굴비 세트 2호(10미, 1.8㎏ 내외, 냉동)'를 사전예약 기간 행사카드 결제 시 행사가 4만9440원에 구매할 수 있다. '특선 영광 참굴비 1호(10미, 1㎏ 내외, 냉동)'가 사전 예약 행사가 10만800원에 판매하는 점을 감안했을 때 사이즈는 더 크지만 가격은 절반 이하 수준이다.

제주 대표 고급 어종 중 하나인 '옥돔'과 비슷한 맛과 외형을 지녔지만 가격은 30% 이상 저렴한 청정 제주 바다에서 어획한 '옥두어' 선물세트도 처음 선보인다. 대표 상품으로 '제주 옥두어 세트 1호(1.35㎏ 내외, 3미)'를 사전예약 행사카드 구매 시 행사가 7만1840원에 판매하며, 9개 구매 시 1개 추가 증정 프로모션도 기획했다.

이 밖에 작은 크기의 옥돔들로 구성된 10만원 미만 가성비 선물세트인 '특선 옥돔세트(1㎏, 8미)'는 지난해 추석 명절 대비 준비 물량을 2배로 늘렸다. 사전 예약 기간 행사카드 구매 시 30% 저렴한 5만9430원에 제공한다. 이들 상품은 SSG닷컴 이마트몰에서도 구매할 수 있다.





이상훈 이마트 수산 바이어는 "합리적인 가격에 수산 선물세트를 구매할 수 있도록 올해 가성비 수산 선물세트를 확대 운영한다"며 "기존 선물세트에 더해 프리미엄 산지 배송세트와 가성비 신규 어종세트 확대로 프리미엄과 가성비를 모두 강화했다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

