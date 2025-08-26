담양 수해 피해 복구…민·관·군 '땀방울'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

군·경찰·소방·자원봉사단체 등 5천여명 참여

담양 지역 농가들이 지난달 내린 집중호우로 농경지 및 주택 침수 등 막대한 피해를 입은 가운데 군 병력과 경찰, 의용소방대, 봉사단체 등이 신속한 복구에 힘을 보탰다. 담양군 제공

지난달 집중호우로 큰 피해를 입은 전남 담양군이 응급 복구를 대부분 마무리한 가운데 민·관·군의 협력이 신속한 복구를 이끌며 지역사회 협력의 모범사례로 평가받고 있다.

제6753부대 3대대 장병 2,000여명은 고서·창평·무정면 일대에서 농경지에 밀려든 흙과 돌을 제거하고 유실된 논두렁을 정비하는 한편, 침수된 주택 내부 토사와 오염물질을 치우며 가재도구를 옮기는 작업을 진행했다.

한 주민은 "논밭이 흙더미에 파묻히고 집까지 물에 잠겨 막막했는데, 장병들이 발 벗고 나서준 덕분에 다시 살아갈 희망이 생겼다"며 고마움을 전했다.

제11공수특전여단 장병 2,000여명도 봉산·수북·대전면 일대에서 농경지와 비닐하우스를 정비했다. 갑작스러운 집중호우로 토사가 밀려든 농경지를 정리하고, 흙탕물에 잠긴 비닐하우스를 복구해 농민들이 다시 농사를 이어갈 수 있도록 도왔다. 주민들은 "군인들의 손길이 없었다면 농사를 이어가기 어려웠을 것"이라며 감사의 뜻을 표했다.

담양경찰서는 특별재난지역 선포로 을지연습이 제외된 기간(7월 14~20일)을 활용해 피해 복구 지원에 적극 나섰다. 매일 15명의 인력을 수북 정중리, 무정 영천리, 창평 일산리 등 현장에 투입해 침수된 비닐하우스와 농경지 정리에 힘을 보탰다.

특히 무정면 영천리 한 농가에서는 비닐하우스가 진흙과 흙더미로 뒤덮여 농작물을 건질 수 없는 상황이 벌어졌다. 고령의 농민이 손을 놓고 있던 가운데 경찰관들은 이틀간 장화를 신고 진흙탕에 들어가 토사를 치우고 가재도구를 정리하는데 구슬땀을 흘렸다. 젖은 농작물 가운데 일부는 다시 살려내고 사용할 수 있는 농자재를 모아 정리했다.

해당 농민은 "경찰이 치안만 맡는 줄 알았는데, 이틀 동안 일손을 도와줘 일상 회복에 큰 도움이 됐다"고 말했다.

전라남도 및 담양군 의용소방대원 300여명도 침수 피해가 심했던 비닐하우스와 농경지 정리에 나섰다. 물에 잠겨 훼손된 비닐을 철거하고 내부 토사와 잔해물을 치우며 농민들이 하루빨리 영농을 재개할 수 있도록 도왔다.

또 이공이공봉사회, 여성자원봉사회, 새마을부녀회 등 자원봉사단체와 민간단체도 힘을 보탰다. 침수 주택 정리와 함께 대형 세탁 차량을 투입해 젖은 이불과 옷가지 세탁을 지원했으며, 생필품과 구호 물품을 전달해 이재민들의 생활 안정을 도왔다.





정철원 군수는 "복구 과정에서 이어진 헌신과 봉사의 손길은 지역사회 연대를 확인하게 했다"며 "다시 한번 봉사에 나서준 모든 분께 감사를 전하며, 군민이 안심할 수 있는 '안전 담양'을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.





