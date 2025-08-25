코스피, 3200선 회복…기계·장비, 증권株 강세

코스피가 1% 넘게 오르며 3200선을 회복했다.
코스피는 전 거래일 대비 1.05% 오른 3202.00에 거래되고 있다.
외국인과 기관이 장중 순매수 전환하면서 지수 상승을 견인하고 있다. 외국인은 코스피를 428억원, 기관은 1399억원 순매수 중이다. 개인은 2507억원을 팔아치우고 있다.
시가총액 상위 종목은 대체로 오름세다. 특히 SK하이닉스(3.98%), LG에너지솔루션(2.86%), 한화에어로스페이스(0.90%), 현대차(0.23%) 등이 강세다. 반면 삼성전자(-0.14%), 삼성바이오로직스(-0.29%) 등은 하락세를 보이고 있다.
업종별로는 기계·장비(3.92%), 증권(2.83%), 오락·문화(1.75%) 등이 강세다. 반면 전기·가스(-1.35%), 비금속(-0.20%) 업종은 하락하고 있다.
코스닥도 강세다. 같은 시간 코스닥은 전 거래일 대비 1.98% 오른 798.01에 거래되고 있다. 외국인이 2535억원, 기관이 606억원 사들이고 있다. 개인은 2856억원 순매도 중이다.
종목별로는 알테오젠이 3.79% 강세를 보이고 있고, 레인보우로보틱스는 10.46% 급등 중이다. 이 밖에 에이비엘바이오와 삼천당제약은 각각 7.21%, 5.25% 상승 중이다.
지난주 제롬 파월 미 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 '비둘기파적'(통화 완화 선호) 발언에 따른 금리 인하 가능성이 높아진 데다, 한·미 정상회담을 앞두고 투자 심리가 개선된 것으로 보인다.
