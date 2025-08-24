"세금 없어 쏠쏠" 코인 부자 1만 명 넘쳐나는 韓…20대는 26.8억씩 '꽉' 쥐었다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

비트코인 상승세에 평균 보유액 22억

20대 보유액 최고…26억8871만 원

과세 유예 중 합리적 제도 마련 시급

국내 원화 거래소에서 10억 원 이상 규모의 디지털 자산을 보유한 투자자가 1만 명을 넘어선 것으로 확인됐다. 이들이 보유한 자산 규모는 전체 이용자 평균을 크게 웃돌며 '코인 부자'의 등장을 보여주고 있다. 하지만 현재까지 이들에게는 세금 부과 의무가 없는 상태다.

서울 강남구 업비트 고객센터 전광판에 비트코인 시세가 표시돼 있다.

24일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원실이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 이달 5일 기준 국내 5대 가상자산 거래소에서 10억 원을 초과한 디지털 자산을 보유한 투자자는 총 1만810명으로 집계됐다.

이들이 주로 이용한 거래소는 ▲업비트 ▲빗썸 ▲코인원 ▲코빗 ▲고팍스 등 국내 원화 마켓이 가능한 상위 5곳으로, 1인당 평균 보유액은 약 22억2890만 원에 달했다. 이는 전체 거래소 이용자의 평균 보유액인 약 1027만 원의 무려 200배 이상이다.

이 같은 고액 보유자 증가 배경에는 비트코인을 비롯한 주요 가상자산의 급등이 있는 것으로 보인다. 비트코인은 지난달 1개당 1억5000만 원 선에 안착했으며, 일각에서는 향후 수년 내 100만 달러를 돌파할 수 있다는 전망도 제기되고 있다.

연령대별 분포를 보면, 50대가 3994명으로 가장 많았고, ▲40대 3086명 ▲60대 이상 2426명 ▲30대 1167명 순이었다. 20대는 137명으로 가장 적었지만, 1인당 평균 보유액은 26억8871만 원으로 전 연령층 중 최고 수준을 기록했다.

가상자산 자산가들이 가장 선호한 거래소는 업비트였다. 전체 10억 원 초과 보유자 중 76%인 8242명이 업비트를 이용하고 있었다. 이는 전체 이용자 중 업비트 사용자 비율(52%)보다도 현저히 높은 수치다.

전체 거래소 이용자 수는 중복 포함 기준으로 1086만6371명으로 집계됐다. 이는 매매 가능한 계좌를 보유한 사람의 수로, 사실상 국민 5명 중 1명꼴로 거래소 계좌를 보유한 셈이다.

이들이 보유한 전체 코인 가치는 11조6503억 원 수준으로, 여기에 예치한 현금이나 미체결 주문 대기 금액까지 고려하면 실질 자산 규모는 더 클 것으로 보인다. 특히 일부 거래소는 예치금에 대해 연 2% 수준의 수수료 리워드를 제공하고 있어, 현금성 자산도 꾸준히 늘고 있다.

현재 가상자산 투자에 대한 과세는 2027년 1월로 유예돼 있으며, 양도소득세는 아직 적용되지 않는다. 이에 따라 투자자들의 세금 부담은 거의 없는 상황이다.





이와 관련해 박성훈 의원은 "확장 재정 기조 속에 세수 확보에 열을 올리는 더불어민주당과 이재명 정부가 2027년부터 가상자산 과세를 강행할 가능성이 크다"며 "정부는 유예 기간 투자자 보호를 위한 합리적 과세 체계와 실효성 있는 보완책 마련에 나서야 한다"고 강조했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

