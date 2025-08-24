과기부, AI 스타트업 뉴욕 진출 돕는다…파트너십 참가사 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'AI·디지털 비즈니스 파트너십' 참가사 10곳 선정

사무공간·인프라 제공…현지 경영 프로그램 이수

과학기술정보통신부는 국내 인공지능(AI)·디지털 스타트업들이 미국 뉴욕에 진출할 수 있도록 지원하는 'AI·디지털 비즈니스 파트너십' 사업의 올해 하반기 참여기업 10개사를 선정했다고 24일 밝혔다. 이번 사업은 오는 25일부터 진행된다.

이 사업은 참여 기업들에게 뉴욕대학교에 마련한 '글로벌AI프론티어랩'의 사무공간과 인프라를 제공하고 뉴욕대 스턴 경영대학의 현지 특화 AI 액셀러레이팅 프로그램(AIIA)을 이수하도록 지원하는 사업이다. 상반기와 하반기 각각 10개 기업을 선발해 지원한다.

과학기술정보통신부는 국내 인공지능(AI)·디지털 스타트업들이 미국 뉴욕에 진출할 수 있도록 지원하는 'AI·디지털 비즈니스 파트너십' 사업의 올해 하반기 참여기업 10개사를 선정했다고 24일 밝혔다. 간담회 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 과학기술정보통신부 제공

AD

하반기 참여기업 선정을 위해 진행된 공모에는 27개 기업이 지원해 2.7:1의 경쟁률을 기록했다. 이 가운데 전문가 평가 및 뉴욕대와 협의를 거쳐 기술력 및 현지 진출 계획 등에서 높은 점수를 얻은 기업들이 선발됐다.

이번에 선발된 기업은 ▲글로랑 ▲두부 ▲리소리우스 ▲매드업 ▲세븐포인트원 ▲애드 ▲에너자이 ▲온택스헬스 ▲툰스퀘어 ▲펫나우 등 10개사다.

이번 하반기 참여기업으로 선정된 기업들은 오는 25일부터 10월23일까지 8주간 뉴욕대 스턴의 AIIA프로그램을 이수하게 된다. 프로그램 종료 이후 4주 동안은 현지 맞춤형 솔루션 확보, 투자자 네트워킹·후속 연계 등 해외 진출을 위한 노력을 이어간다.

앞서 진행됐던 상반기 사업 참여기업들은 현지 기업과의 계약·협약 체결 13건, 미국 내 출원 3건(특허 2건, 상표 1건)과 같은 성과를 냈다.

과기정통부는 지난 22일 상·하반기 참여 기업들과의 간담회를 개최했다. 상반기 참여기업들은 파트너십 사업이 현지 시스템을 실제 경험할 수 있어 좋다는 의견과 함께 하반기 참여 기업들의 철저한 준비와 적극적인 자세가 중요하다고 강조했다. 하반기 참여기업들도 뉴욕 현지 산업망을 활용하기 위한 정부 지원 거점이 마련된 게 의미 있다고 언급했다.





AD

박태완 과기정통부 정보통신산업정책관은 간담회에서 "오늘 이 자리가 참여기업들 간에 경험을 공유하고 전수하는 소중한 기회가 됐기를 바란다"며 "앞으로 다른 사업들에도 이러한 간담회를 통해 프로그램이 보다 내실 있게 운영돼 기업들에 실제 도움이 될 수 있도록 챙겨 나가겠다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>