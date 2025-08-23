재일교포 이상일 감독 '국보' 日 영화사 새 역사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

실사영화 흥행 2위…수입 1033억원 돌파

재일교포 이상일 감독이 연출한 영화 '국보'가 일본 역대 실사영화 흥행 수입 2위에 올랐다.

영화 '국보' 스틸 컷

AD

배급사 도호는 22일 '국보'가 전날까지 관객 약 782만 명을 동원하며 흥행 수입 110억1000만엔(약 1033억원)을 기록했다고 발표했다. 이는 기존 일본 역대 실사영화 흥행 수입 2위작 '남극 이야기'의 110억엔을 뛰어넘는 금액이다. 1위는 173억엔의 '춤추는 대수사선 더 무비 2'다.

지난 6월 6일 개봉한 '국보'는 요시다 슈이치 소설을 원작으로 한 작품이다. 요시자와 료와 요코하마 류세이가 출연해 일본 전통문화인 가부키 세계의 애증을 그린다.





AD

이 감독은 이 영화 전에도 '훌라걸스', '악인', '분노' 등을 통해 연출력을 인정받았다. 최근에는 애플TV+ 오리지널 시리즈 '파친코' 시즌 2 연출에도 참여했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>