별 헤는 밤, 열 번째 이야기 ‘추억’… 양산시립박물관, 무더위 식히는 ‘숲속음악회’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 양산시립박물관(관장 신용철)은 오는 30일 오후 7시 30분부터 박물관 야외주차장 특설무대에서 숲속음악회 '별 헤는 밤, 열 번째 이야기 '추억''을 개최한다.

'추억'이라는 주제로 열리는 이번 숲속음악회는 한여름 밤의 낭만과 음악이 주는 메시지를 통해 무더위에 지친 시민을 위로하고 아름다운 추억의 시간을 선사하고자 마련됐다.

2부로 구성된 이번 음악회의 1부 무대는 여름밤을 현악기의 선율로 아름답게 수놓을 현악 4중주 공연이 첫 무대를 열고, 이어 시립합창단이 우리에게 익숙한 대중가요를 들려준다.

2부에서는 주옥같은 명곡을 부른 동물원 밴드가 출연해 '널 사랑하겠어' 등 다수의 히트곡을 부르며 참석한 관객들을 사로잡을 예정이다.

이번 음악회는 별도의 사전 예약 없이 시민 누구나 무료로 참여해 즐길 수 있으며, 행사 당일에는 저녁 9시까지 박물관 야간관람을 할 수 있어 여름밤의 정취 속에 무더위도 날리며 문화적 감성을 한껏 채울 수 있다.

시립박물관 관계자는 "한여름 밤의 낭만, 별빛이 주는 환상, 음악이 전하는 추억을 시민들과 함께하고자 기획한 '숲속음악회'가 올해로 벌써 열 번째 이야기를 풀어가게 됐다"며 "더위에 지친 시민들이 여름의 끝자락에서 가족·지인들과 함께 즐기면서 무더위를 잊고 좋은 추억을 만드시길 바란다"고 말했다.





AD

이번 공연에 대한 정보는 박물관 홈페이지나 운영팀으로 문의하면 된다.

시립박물관 숲속음악회 포스터.

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>