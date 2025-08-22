강남 세곡동 화훼단지 비닐하우스서 화재…소방 대응 1단계 발령

서울 강남구 세곡동 화훼단지 내 비닐하우스에서 22일 오후 2시13분께 불이 났다.

AD

소방당국은 관할 소방서 인력과 장비 전체를 투입하는 대응 1단계를 발령해 불을 진화하고 있다.

관련 기사 더보기 [속보]강남 세곡동 화훼단지 화재…소방 대응 1단계 발령

현재까지 인명피해는 없는 것으로 확인됐다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>