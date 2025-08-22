새울본부, 대학생·고교생 618명에 6억400만원 쾌척

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 새울희망미래 장학금 수여식

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 소유섭)가 22일 서생면의 한 세미나룸에서 2025년도 새울본부 희망미래 장학금 수여식을 진행했다.

장학금 수여식은 소유섭 본부장을 비롯한 새울본부 관계자들과 장학생 대표로 선발된 학생 및 학부모가 참석한 가운데 장학증서 수여와 기념촬영으로 이어졌다.

새울원자력본부는 2017년 본부 발족 이후 매년 발전소 주변지역의 학생들의 안정적 학업여건 보장과 지역인재 육성을 위해 장학생을 선발해왔다. 올해는 618명의 대학생과 고등학생을 선발해 6억400만원의 장학금을 지원한다.





소유섭 새울원자력본부장은 "학업에 열정을 가지고 각자의 꿈을 향해 노력해 온 장학생 여러분께 축하와 격려의 박수를 보낸다"며 "본부는 다양한 교육 장학사업을 통해 지역인재들이 꿈을 펼치도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

