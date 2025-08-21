中압박·트럼프 방위비 요구에 둘러싸인 대만…내년 국방예산 23% 증액

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2009년 이후 처음으로 GDP 3% 초과

대만 정부가 중국의 군사적 압박·미국의 방위비 증액 요구 상황에서 내년 국방 예산으로 올해보다 22.9% 증액한 9495억대만달러(약 43조5000억원)를 사용하기로 했다. 2009년 이후 처음으로 국내총생산(GDP)의 3%를 초과하는 액수다.

21일 대만 중앙통신사(CNA) 등에 따르면 대만 행정원은 이날 회의를 열어 9495억대만달러 규모의 국방예산을 포함한 내년도 중앙정부 총예산안을 확정했다. 이는 대만 GDP의 3.32%에 해당하는 액수다.

앞서 친미·독립 성향의 라이칭더 대만 총통은 국방예산 규모가 GDP의 3%는 넘어야 한다고 강조해왔다. 중국의 군사 압박으로 양안 긴장 상태가 장기화하고 있는 데다 도널드 트럼프 미국 대통령이 대선 기간 대만이 미국에 보호비(Protection fees)를 내야 한다며 국방비를 GDP의 10%까지 증액하라고 요구한 것을 이번에 일부 수용한 것으로 보인다.

라이칭더 대만 총통 연합뉴스

AD

줘룽타이 행정원장(총리 격)은 이날 기자회견에서 내년 예산안에 대해 "국가 주권과 안보, 인도·태평양 지역의 안정과 안보를 수호하려는 우리의 결의와 능력을 전 세계와 대만 국민에게 보이는 구체적 증명"이라고 말했다.

내년 국방예산안에는 국방경비 지출 5614억 대만달러(약 25조7300억원), 특별예산 1792억대만달러(약 8조2100억원), 비업무 특별기금 654억대만달러(약 3조원), 퇴역장병 급여 1064억대만달러(약 4조8700억원), 해순서(해경) 지출 371억대만달러(약 1조7000억원)가 포함됐다.

줘 행정원장은 해경과 퇴역군인 지원 관련 예산을 국방예산에 포함하기 위해 북대서양조약기구(NATO·나토) 기준을 참고했다고 설명했다.

내년 대만 중앙정부 총예산안의 세입·세출은 각각 2조8623억대만달러(약 131조3000억원)와 3조350억대만달러(약 139조2000억원)다.





AD

이날 확정된 총예산안은 9월께 입법원(국회)에 제출된다. 현재 입법원은 어느 당도 과반을 차지하지 못한 가운데 야당인 국민당이 근소한 차이로 원내 1당이어서 입법원 심사 과정에서 달라질 가능성이 크다고 블룸버그는 전망했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>