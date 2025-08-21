장경태 "尹 체포 중 엉덩방아 없었다…어린애 떼쓰듯 드러눕고 발길질"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"본인이 드러눕고 발길질해"

"CCTV 영상은 일부만 공개될 것"

김계리 "尹 팔·다리 붙잡고 끌어내려 해"

윤석열 전 대통령이 지난달 9일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 2차 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 서울구치소로 향하고 있다. 사진공동취재단

장경태 더불어민주당 의원이 김건희 특검팀의 윤석열 전 대통령 체포영장 집행 과정에서 엉덩방아를 찧은 상황은 없었다고 주장했다.

21일 장경태 의원은 YTN 라디오 '뉴스 파이팅'에 출연해 "지난 11일 저희가 서울구치소를 찾았을 때 지난 7일 김건희 특검팀의 윤 전 대통령 2차 체포영장 집행 과정에 참여했던 교도관들은 '(윤 전 대통령이) 엉덩방아 찧거나 이런 상황은 없었다'고 증언했다"라며 "본인이 드러눕고 어린애가 떼쓰듯 발길질했다고 하더라"고 밝혔다.

이어 "윤석열 전 대통령의 대리인인 김계리 변호사마저도 CC(폐쇄회로)TV를 공개해 달라고 하는데, 구치소가 왜 공개를 하지 않을까 생각해 보면 엉덩방아 문제가 아닐 것"이라며 "휴대폰과 외부 음식물을 반입하지 않았을까 싶다. 구치소장과 교도관들의 형집행법 위반이기 때문에 법적 처벌을 받을 것"이라고 덧붙였다.

다만 관련 CCTV 영상이 약 10시간에 달하는 만큼 일부분만 공개될 가능성이 크다는 게 장 의원의 예상이다. 그는 "영상이 최소 10시간 이상 될 것이기에 법사위에서 공유하고 또 법사위원들이 발췌, 해당 질의 시간을 활용해서 공개할 것으로 본다"라며 "자연스럽게 필요한 부분은 공개될 것"이라고 말했다.

김계리 "구치소가 尹 팔·다리 붙잡고 의자째 끌어내려 해"

변호인단에 따르면 지난 8일 영장 집행 과정에서 윤 전 대통령은 변호인을 동석시켜 달라는 요구를 반복적으로 했으나, 구치소 측은 "조용히 하라"며 묵살한 채 출정 과장실로 유인했다. 이후 외부 출입문 앞에서 차량 탑승을 강행하는 과정에서 변호인의 입회 없이 신체에 직접적인 강제력이 행사됐다고 주장했다.

내란 우두머리 혐의, 직권남용 권리행사방해 혐의 사건으로 기소된 윤석열 전 대통령의 변호인단인 김계리 변호사가 지난 5월 19일 오전 서울 서초구 중앙지법 법정으로 들어가고 있다. 사진공동취재단

김계리 변호사는 "윤 전 대통령이 변호인을 요청했음에도, 구치소 직원들은 팔짱을 끼는 방식으로 억지로 차량에 태우려 했으며, 팔과 다리를 붙잡고 의자째 끌어내는 과정에서 허리와 엉덩이를 부딪치는 부상이 발생했다"라고 설명했다. 실제로 윤 전 대통령은 이 과정에서 팔과 어깨의 통증을 호소하며 의무실 진료를 요청했고, 이후 치료를 받은 것으로 전해졌다.





특검 측이 실시간으로 지휘를 내린 정황도 폭로됐다. 김 변호사에 따르면 당시 현장 지휘는 문홍주 특검보가 스피커폰을 통해 담당 직원에게 직접 내렸으며, CRPT(비상진압팀) 인력을 통해 체포를 강행토록 했다는 주장이다. "10명이나 있는데 한 명 못 끌어내냐"는 발언도 있었다는 점도 특검의 무리한 집행 주장을 뒷받침한다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

