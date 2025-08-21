韓 제약바이오, 북미 생산기지 확보 러시

GC, 美 자회사 뉴저지에 세포치료제 생산 시설 확보

SK팜테코 등도 美서 세포치료제 생산

고부가가치 세포치료제 시장 진출…IRA·관세 등도 원인

국내 제약·바이오 기업들이 미국과 북미 지역에 생산기지를 확보하기 위한 투자를 본격화하고 있다. 글로벌 보호무역주의와 미국의 인플레이션 감축법(IRA), 그리고 고율 관세 위협에 대응하는 동시에 세계 최대 시장인 미국을 현지에서 직접 공략하겠다는 전략이다.

21일 업계에 따르면 녹십자홀딩스(GC)의 미국 자회사인 메이드 사이언티픽은 이달 13일(현지시간) 미국 뉴저지주 프린스턴에서 연면적 약 5570㎡(약 1684평) 규모의 신규 GMP(의약품제조및품질관리 기준) 제조시설과 미국 본사를 개소했다. 이번 시설 개소는 총 1200만 달러(약 167억원) 규모의 1단계 투자다. 메이드 사이언티픽은 빠르게 성장하는 세포치료제 시장에서 임상부터 상업화까지 전 주기에 걸친 생산 역량을 확보했다. 회사는 해당 공장을 2단계 확장해 100명 이상의 전문 인력을 추가 채용하고 약 1200㎡(약 363평)의 GMP 클린룸도 추가 확장할 계획이다. SK의 의약품 위탁개발생산(CDMO) 자회사 SK팜테코도 2023년 미국 CDMO 기업이자 세포유전자치료제 기준 세계 최대 생산능력을 보유한 CBM의 1대 주주로 올라서며 현지 공급망을 강화했다.

우리 기업들이 미국에 잇따라 생산 기반을 마련하는 세포·유전자 치료제는 환자의 세포나 유전자 자체를 직접 치료 수단으로 사용하는 첨단 치료제다. 생산이 까다롭고 장거리 운송이 어려워 현지 생산 거점이 필수적이다. 치료제 가격이 수억원을 호가할 정도로 고부가가치인데다 향후 연 30% 넘는 고성장이 예측되는 분야이기도 하다. 관련 생산시설을 선점한 기업이 향후 주도권을 쥘 가능성이 높아 수요가 높은 미국 시장 진출을 가속화하고 있다. 여기에 미국 정부가 IRA를 통해 자국 내 생산과 고용 창출 기업에 세제 혜택과 보조금을 집중하고 있고 도널드 트럼프 행정부가 고율 관세 부과를 시사하면서 해외 생산 의약품에 대한 불확실성이 높아져 현지 생산 시설 구축에 경쟁적으로 나서는 분위기다.

업계 관계자는 "미국 현지 생산은 규제 대응이나 시장 접근성을 넘어 생존 전략으로 자리 잡고 있다"며 "한국 기업들이 북미 거점을 기반으로 글로벌 무대에서 한 단계 도약할 것"이라고 전망했다.

국내 바이오의약품 양대 축인 셀트리온과 삼성바이오로직스의 미국 생산도 점차 구체화하고 있다. 셀트리온은 약 7000억 원을 들여 미국 내 대규모 바이오의약품 공장을 인수하는 방안을 추진 중이다. 현지 생산을 통해 미국 정부의 관세 정책에 대응하는 동시에, 자사 바이오시밀러의 시장 점유율 확대를 노리고 있다.





삼성바이오로직스는 아직 인천 송도에 생산기지를 집중하고 있지만, 미국 내 신규 공장 건설 또는 기존 시설 인수도 고려 대상이다. 존림 삼성바이오로직스 대표는 올해 6월 바이오USA 행사에서 "그린필드(공장 신설)나 브라운필드(공장 인수) 모두 검토하고 있지만 적당한 매물이 없었다"며 "좋은 매물은 언제든 고려 대상이다. 다만 시기가 잘 맞아야 한다"고 말한 바 있다. 롯데바이오로직스는 이미 현지 생산 거점을 확보했다. 2022년 미국 브리스톨마이어스스퀴브(BMS)의 시러큐스 공장을 인수한 뒤, 향후 10년간 30억 달러(약 4조 1925억원)를 투자하겠다는 계획을 내놨다. 특히 항체-약물 접합체(ADC) 분야 CDMO를 신성장동력으로 삼아 글로벌 10위권 CDMO로 도약하겠다는 청사진을 제시했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

