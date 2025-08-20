'2025 성주참외&생명문화축제' 평가보고회 개최…내년 축제방향까지 확정·명품축제로 도약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성주군은 지난 19일 군청 문화강좌실에서 40여명의 추진위원, 분과위원, 관계직원, 용역사 등이 참석한 가운데 '2025 성주참외&생명문화축제'평가보고회를 열고 올해 축제의 성과와 과제를 점검하며 내년도 축제 발전 방향까지 논의했다.

이번 평가보고회는 축제 운영의 성과와 한계 진단, 방문객 만족도와 경제적 효과 분석, 빅데이터 및 관광 데이터랩 활용에 의한 객관적 검증, 국내외 유사 사례 비교연구 등을 통해 향후 발전적인 축제 운영전략을 제시하는 데 목적이 있다.

'축제 성과분석 및 발전방안' 평가 용역 결과에 따르면 군민 참여형 길놀이, 영유아 동반 가족단위까지 사로잡은 키즈존의 확대, 참외 시식존과 함께 참외 라운지 운영 등이 방문객 만족도를 크게 높인 것으로 평가됐다.

특히 축제를 통한 지역 농특산물 소비 확대와 브랜드 이미지 제고, 군민의 자긍심 강화 등에서 높은 성과를 거뒀으며, 이어진 회의에서는 내년 축제 방향성도 확정했다.

앞으로 성주군 축제추진위원회는 본 평가결과를 토대로 생명문화 주제 콘텐츠 강화, 차별화된 관광 브랜드 구축, 다양한 연령층 맞춤형 콘텐츠 보강, 군민 참여 확대를 통한 공동체 강화 등을 적극 추진할 계획이다.

이창길 축제추진위원장은 "올해 축제는 성주의 자랑스러운 참외와 특별한 생명문화가 한데 어우러져, 우리 지역의 자긍심을 널리 알리고 모두가 하나되는 뜻깊은 한마당이 되었다"며 "평가보고회를 통해 아쉬웠던 점은 보안하고 내년 축제에서는 더 완성도 높은 모습으로 군민과 방문객 여러분께 보답할 수 있도록 내년 축제 준비에도 만전을 기하도록 하겠다"고 말했다.





이병환 성주군수는 "내년 축제도 모두가 주인공이 돼 한마음으로 함께 만들고 즐길 수 있는 축제, 더욱 성주답고 성주를 빛낼 수 있는 축제가 될 수 있도록 적극적으로 동참해 주시기를 부탁드린다"고 말했다.





