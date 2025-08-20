테슬라 사이버트럭 판매 부진…"기능성 부족"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

적재량·견인력 등 기대 못 미쳐…디자인 '호불호'

전기차업체 테슬라의 '사이버트럭'이 픽업트럭 본연의 기능이 부족하다는 지적과 함께 판매 부진에 시달리고 있다.

19일(현지시간) 미 경제매체 CNBC는 시장조사업체 콕스 오토모티브의 집계치를 인용해 사이버트럭의 미국 내 판매량이 2023년 11월 말 첫 인도 이후 5만2000여대에 그쳤다고 전했다. 이는 테슬라가 사이버트럭을 본격적으로 출시하기 전에 예약 주문만 100만여건이라고 밝혔던 것에 비하면 매우 적은 판매량이다.

콕스 오토모티브의 편집장 숀 터커는 사이버트럭에 대해 "디자인은 확실히 눈에 띄지만, 이런 디자인은 픽업트럭이 갖춰야 할 기능성이 부족하다는 문제를 가져왔다"고 지적했다. 사이버트럭의 화물칸 측면의 높이는 일반적인 픽업트럭처럼 반듯하지 않고 사선 형태로 점점 낮아지는데, 이 때문에 대형 화물을 안전하게 적재하기가 어렵다는 것이다.

전문가들은 사이버트럭의 독특한 디자인이 전기차 애호가에게는 어필할 수 있지만, 대부분의 소비자에게는 외면받을 수 있는 요소라고 설명했다. 자동차시장 분석업체 S&P글로벌 모빌리티의 부국장 스테퍼니 브린리는 "픽업트럭은 미국 자동차 제조사들에 친숙한 분야지만, 구매자들의 보수적인 성향을 고려하면 더 어려운 시장이기도 하다"고 말했다.

특히 픽업트럭의 주요 구매층이 기능성에 더 무게를 두고 검증된 제품을 선호하는 성향이 강하다고 업계 관계자들은 전했다. 트럭 제조사 램의 최고경영자(CEO) 팀 쿠니스키스는 픽업트럭 시장 소비자들의 브랜드 충성도가 70~80% 수준이라고 말했다. 차를 새로 구매할 때 브랜드를 잘 바꾸지 않는다는 뜻이다.





일론 머스크 테슬라 CEO가 처음에 자랑한 수준에 못 미치는 견인력과 배터리 주행 거리 등도 사이버트럭 구매를 망설이게 하는 요인으로 꼽힌다. CNBC는 "픽업트럭 구매자의 상당수는 업무용으로 차량을 사용한다"며 "오프로드 주행이나 레저 목적의 소비자들도 견인력 및 적재량을 포함한 전반적인 성능에서 자신의 기준을 충족시킬 트럭을 원한다"고 짚었다.





