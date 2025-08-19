구리시의회, 을지연습장 현장 방문…관계자 격려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 구리시의회(의장 신동화)는 19일 시청 1층 종합상황실에 마련된 을지연습장을 방문하여 훈련 관계자들을 격려했다.

구리시의회가 19일 시청 1층 종합상황실에 마련된 을지연습장을 방문해 훈련 관계자들을 격려한 후 기념촬영을 하고 있다. 구리시의회 제공

을지연습장을 방문한 신동화 의장을 비롯한 김성태 부의장, 정은철 운영위원장, 권봉수 의원, 양경애 의원, 김용현 의원은 훈련 진행 상황을 보고 받은 뒤 훈련에 적극적으로 참여하고 있는 근무자들의 노고를 격려하는 시간을 가졌다.

신동화 의장은 "무덥고 습한 날씨에도 불구하고 전 국민이 참여하는 을지훈련에 총력을 기울이고 계신 직원 여러분과 군·경·소방 등 모든 분의 노고에 깊이 감사드린다"며 "굳건한 안보의식으로 각종 국가비상사태에 대비하여 시민의 생명과 안전을 지키기 위한 대응능력을 배양하는 데 총력을 기울여달라"고 당부했다.





한편, 2025년 을지연습은 전쟁, 테러 등 국가비상사태에 대한 준비 태세를 확립하고 각종 재난 상황을 대비한 대응능력을 배양하기 위해 매년 실시하는 종합훈련으로 18일부터 21일까지 나흘간 진행된다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

