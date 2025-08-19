구글, 미 테네시주에 SMR 건설…AI 데이터센터 전력 공급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구글이 원전 기업 카이로스 파워와 미국 테네시주에 첨단 원자력 발전소를 건설하기로 했다고 18일(현지시간) 밝혔다.

로이터연합뉴스

구글은 지난해 10월 카이로스 파워가 향후 가동하는 SMR의 에너지를 구매하는 계약을 체결했다고 발표한 바 있다. 이 발전소는 2030년부터 미국 남동부에 있는 구글 데이터센터에 전력을 공급할 예정이다.

테네시주에 들어서는 원전은 최대 35만가구에 전력을 공급할 수 있는 500MW(메가와트)의 첨단 원자력 발전 용량을 지원하며 카이로스 파워가 개발한다. 이 원전은 테네시주 오크리지에 건설되며, 테네시밸리전력청(TVA)과 장기 전력구매계약(PPA)을 통해 구글의 테네시 및 앨라배마 데이터센터에 전기가 공급된다.

구글의 글로벌 데이터센터 에너지 책임자인 아만다 피터슨 코리오는 "TVA, 카이로스 파워, 오크리지 지역사회와 협력을 통해 혁신적인 원전 기술의 배치를 가속화하고, 성장하는 디지털 경제의 수요를 충족시키는 동시에 전력망에 탄소 없는 안정적인 전력을 공급할 수 있도록 도울 것"이라고 말했다.

AI 인프라 건설 경쟁 속에 주요 미국 대형 기술 기업들은 전력 공급 에너지원 중 하나로 SMR에 주목하고 있다. 아마존은 지난해 10월 버지니아주 에너지 기업인 도미니언 에너지와 SMR 개발을 위한 계약을 체결했으며, 또 다른 에너지 기업인 노스웨스트의 4개 SMR 건설 사업을 지원하기로 했다.





마이크로소프트(MS)는 창업자 빌 게이츠가 일찌감치 2008년 SMR 개발사 테라파워를 설립했다. 또 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 2027년 원전 가동을 목표로 하는 SMR 기업 오클로에 투자한바 있다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

