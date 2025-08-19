포스코인터, 美곡물 기업과 협약…연간 400만t 곡물거래

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

18일 바틀렛앤컴퍼니와 업무 협약 체결

포스코인터내셔널이 18일(현지시간) 미국 캔자스 시티에서 미국 곡물기업 바틀렛앤컴퍼니(Bartlett and Company)와 업무협약을 체결했다. 2027년까지 연간 400만t 규모로 곡물 거래를 확대해 회사의 성장은 물론 우리나라 식량 안보에도 기여한다는 방침이다.

이를 위해 품목 및 원산지를 북미 중심에서 중남미·흑해산으로 다변화하고, 중남미·중동·아프리카·아시아 등 수요 시장에 공동 진출하는 방안을 검토하기로 했다. 포스코인터내셔널은 미국산 곡물 조달과 트레이딩 사업 경쟁력을 강화하는 한편, 국내 곡물 시장에서도 수입업체로서의 입지를 굳힌다는 전략이다.

바틀렛은 1907년 설립된 미국의 곡물기업이다. 미국 중서부를 기반으로 옥수수·밀·대두 등 곡물의 조달·유통·가공사업을 운영하며 미국 내수시장과 멕시코 등 중남미 지역에 사업기반을 구축하고 있다.

이번 협약을 통해 포스코인터내셔널은 불확실성이 커지는 글로벌 식량시장에서 우리나라의 곡물 조달 경쟁력 강화에 기여할 것으로 평가된다. 한국의 곡물 자급률은 20% 미만으로 매년 1600만t 이상의 곡물을 수입에 의존하고 있어 공급망 다변화가 중요해지고 있다.

포스코인터내셔널이 미국 바틀렛과 18일(현지시간) 업무협약을 체결했다. (사진 왼쪽부터) 이계인 포스코인터내셔널 사장과 조 그리피스 바틀렛 사장이 기념 촬영을 하고 있다. 포스코인터내셔널 제공

AD

포스코인터내셔널은 2015년 식량 사업 본격 진출 이후 꾸준히 사업 규모를 확대해왔다. 2025년에는 연간 550만t을 취급할 예정이며, 이 중 약 200만t을 국내에 도입할 전망이다.

곡물 분야에서는 주요 곡물 생산국인 미국에서 취급량을 늘리는 동시에, 최근 세계 최대 곡물 수출시장으로 부상하고 있는 남미에서의 조달 경쟁력을 점진적으로 높인다는 구상이다. 또한 우크라이나 곡물 터미널의 종전 후 조기 정상화를 위해 우크라이나 곡물 사업을 선제적으로 점검해 북미-흑해-남미에서 글로벌 공급망을 확보할 계획이다.

팜유 분야에서는 인도네시아에서 3만 헥타르 규모의 팜 농장을 운영하고 있으며, 연산 50만t 규모의 팜유 정제공장을 하반기에 준공한다. 바이오 연료용 원료로도 주목받고 있는 팜유 사업에서는 추가 농장 확보를 통해 팜 농장부터 정제유 생산에 이르는 일관된 사업 체계를 마련해 나갈 예정이다.

포스코인터내셔널은 2030년까지 연간 1000만t 식량 취급 체제를 구축하여 글로벌 식량 사업자로 성장한다는 전략이다. 회사의 성장은 물론 국가 식량안보에도 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.





AD

포스코인터내셔널 관계자는 "글로벌 식량 시장의 불확실성이 커지는 상황에서 조달과 가격 경쟁력 확보를 위해 곡물 생산국에서의 입지 강화가 필수적"이라며 "이번 협약을 교두보로 북미와 남미를 연결하는 글로벌 네트워크를 확대하고, 인도네시아 팜 사업, 우크라이나 곡물 터미널 등 기존 투자와 연계해 식량 사업 기반을 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>