비슷하면 '스르륵'…배달원도 문 열어주는 샤오미 도어락에 中 발칵

"다른 사람 얼굴로 잠금 해제됐다"

중국 IT 기업 샤오미의 스마트 도어락이 배달원을 집주인으로 잘못 인식해 자동으로 문이 열리는 사고가 발생했다. 이에 현지에선 보안 시스템에 대한 우려가 커지고 있다.

18일 싱가포르 매체 머스트쉐어뉴스 등에 따르면 지난 11일 중국 사회관계망서비스(SNS) 웨이보에는 샤오미의 '스마트 도어락 2 프로 모델'의 얼굴 인식 기능이 오작동하는 장면이 담긴 영상이 게시됐다.

베이징에 거주하는 집주인 시씨는 당시 침대에 누워 있었으며, 배달원이 도착했을 때 도어락이 배달원의 얼굴을 자신의 얼굴로 잘못 인식해 자동으로 문이 열렸다고 주장했다. 해당 상황은 폐쇄회로(CC)TV 영상에도 찍혔으며, 문이 갑자기 열리자 배달 기사가 놀라 뒤를 돌아보는 장면이 포착됐다.

중국 샤오미의 스마트 도어락이 배달원을 집주인으로 잘못 인식해 문이 자동으로 열리는 일이 발생했다. 웨이보

시씨는 "가끔 도어락이 내 얼굴을 제대로 인식하지 않아 2차 확인을 요구한 적은 있었지만, 다른 사람의 얼굴로 잠금 해제된 것은 이번이 처음"이라며 "배달원의 얼굴이 나와 비슷하긴 했지만, 절대 용납할 수 없는 일"이라고 밝혔다.

이후 시씨가 해당 문제를 샤오미 고객센터에 문의하자, 샤오미 측은 "소프트웨어나 부품 문제일 가능성이 있다"며 "집을 방문해 제품을 점검하겠다"고 했다.

이번 사건이 알려진 이후 현지에선 자동 잠금장치와 얼굴 인식 기술에 대한 우려가 커지고 있다. 누리꾼들은 "만약 도둑이었다면 어쩔 뻔했나"라며 우려를 표했고, "이번 사건은 생체 인식 기술의 한계를 보여주는 사례"라고 지적하기도 했다.





한편 해당 도어락은 '3D 구조 빛 안면 인식 기술'을 적용한 제품이다. 샤오미 측은 얼굴 스캔만으로도 비접촉 잠금 해제가 가능하다고 홍보하며 기술의 정확성과 보안성을 강조해 왔다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

