이동환 고양시장, 자원봉사자들과 수해 복구 활동 펼쳐

토사 제거·폐기물 처리 등 신속한 일상 회복 지원
이동환 고양특례시장은 16일 자원봉사자와 함께 수해복구 자원봉사활동을 펼쳤다.
이번 활동은 고양시자원봉사센터가 주관했으며, 자원봉사자 50여 명이 참여해 침수 주택 내 오염물·토사 제거, 파손 물품·폐기물 처리 등 작업을 진행했다. 이날 이 시장도 현장에서 침수 피해를 복구하는 데 힘을 보탰다.
이동환 고양시장은 "갑작스러운 폭우로 불편을 겪고 계신 주민들께 조금이나마 위로가 되길 바라는 마음으로 현장을 찾았다"며 "피해 입은 주민들이 하루빨리 일상을 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 고양특례시는 지난 13일부터 14일까지 내린 집중호우로 총 주택침수, 도로침수, 지하차도 침수, 맨홀파손 등 260건의 피해가 발생한 것으로 집계됐다. 이 기간 고양지역에는 이번 폭우로 시간당 최대 121㎜, 누적 강수량 270㎜를 기록한 가운데 다행히 인명피해는 발생하지 않았다. 13일 오후까지 신고된 이재민은 총 172세대, 245명으로 인근 경로당이나 숙박시설로 대피했다. 고양특례시는 재난안전대책본부 비상 2단계를 유지하며 350명이 비상근무를 실시했다.
