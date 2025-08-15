"트럼프에 항복 말라"…하버드 동문 1만4000명 대학에 공개서한

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

졸업생·교수 등 1만4000명 서명

하버드대 구성원들이 트럼프행정부에 반대하는 집회를 하고 있다. AP연합뉴스

1만여 명이 넘는 미국 하버드대 동문이 집단행동에 나섰다. 대학 측이 도널드 트럼프 행정부의 압박에 굴복해 거액을 지급할 조짐을 보이자 이에 반발하는 공개서한을 발표한 것이다.

연합뉴스는 14일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)를 인용해 이 같이 보도했다. 이에 따르면 하버드대 동문 모임 '크림슨 커리지'는 앨런 가버 하버드대 총장과 대학 이사회 등을 수신인으로 한 공개서한에서 "우리는 촉구한다. 항복하지 말라"고 밝혔다.

"트럼프와의 합의는 대학 자율성 포기"

이어 이들은 "트럼프 정부와의 합의는 위헌·위법적"이라며 "대학의 자율성을 포기하는 것"이라고 지적했다. 그러면서 "합의는 하버드 공동체와 모든 고등교육에 걸쳐 냉혹한 결과를 가져올 것"이라고 경고했다. 이들은 다른 대학들이 정부와 합의한 사례를 거론하며 "이는 미국 고등교육의 기반을 침식시킬 위험이 있는 위험한 항복"이라면서 "타 대학의 사례가 하버드대나 다른 고등교육기관의 방향을 이끌 선례가 돼선 안 된다"고 했다.

이 공개서한에 서명한 이들의 수는 하버드대 학생과 졸업생과 교수진, 일반 대중 등 1만4000명에 이른다. 크림슨(진홍색)은 하버드대의 상징색으로, '크림슨 커리지'는 학문의 자유를 수호하기 위한 목적으로 만들어졌다.

제2기 트럼프 정부는 유대인 차별(반유대주의)을 방치해 유대인 학생 보호를 소홀히 했다는 등의 이유로 아이비리그 명문대를 포함한 60개 대학 등에 재정 압박을 가하고 있다. 대학에 지급하던 연방 지원금을 축소하거나 동결하면서 거액의 벌금을 부과하고, 벌금을 내면 지원을 원상복구 하는 식이다.

하버드대학교 인근 동네의 한 주택에서 하버드대를 응원하는 간판을 내걸고 있다. 로이터연합뉴스

하버드대 '거액 내고 정부와 합의' 검토 중

하버드대 또한 연구비 동결 등의 압박을 받았으나, 대학 중 유일하게 트럼프 정부를 상대로 법적 다툼을 진행하며 맞섰다. 하지만 최근 하버드대도 정부에 5억달러(약 6900억원)를 지급해 수십억 달러 규모의 연구비를 복원하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 지난 12일 미국 월스트리트저널(WSJ)은 소식통을 인용해 하버드대가 수년에 걸쳐 총 5억달러를 '직원 및 직업 프로그램'에 지원하는 합의안을 두고 트럼프 행정부와 최종 협의 중이라고 보도했다.





이미 일부 대학은 거액을 내거나 정부의 제안을 받아들여 트럼프 정부와 화해 수순을 밟았다. NYT에 따르면 컬럼비아대는 4억 달러 규모의 연구기금 복원을 위해 2억 달러를 정부에 내기로 합의했다. 브라운대도 5000만 달러를 주 정부 인력개발 프로그램에 내기로 했으며, 펜실베이니아대는 정부의 요구대로 트랜스젠더 선수의 스포츠 경기 출전을 일부 제한하기로 했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

