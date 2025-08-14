'민주 58억원·국힘 54억원'…선관위, 3분기 보조금 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조국혁신당 11억원, 개혁신당·진보당 3억원대 지급

중앙선거관리위원회는 올해 3분기 경상보조금 130억9000여만원을 원내 7개 정당에 지급했다고 14일 밝혔다.

국회 의석수 166석을 보유한 더불어민주당은 전체 보조금의 44.89%인 58억7919만원, 107석의 국민의힘은 41.33%인 54억1270만원을 지급받았다.

조국혁신당이 11억2115만원(8.56%), 개혁신당 3억5176만원(2.69%), 진보당 3억1274만원(2.39%), 기본소득당·사회민주당 각 913만원(0.07%) 등이었다.

경상보조금은 최근 실시한 국회의원 선거의 선거권자 총수에 보조금 계상단가(1183원)를 곱해 총액을 산정한 후 분기별로 나눠 2·5·8·11월에 각 배분 대상 정당에 지급한다.

정치자금법에 따라 보조금 배분은 교섭단체를 구성한 정당에 총액 50%를 먼저 배분, 5석 이상 20석 미만 의석을 가진 정당에 총액의 5%씩 배분한다. 5석 미만의 정당 가운데 최근 선거에서 득표수 비율 요건을 충족한 정당에는 총액의 2%씩 지급한다.

이후 남은 잔여분 중 절반은 국회 의석 비율, 나머지 절반은 22대 국회의원 선거 득표수 비율에 따라 분배한다.





경상보조금을 지급받은 정당은 총액 중 30% 이상을 정책연구소, 10% 이상은 시·도당에 배분해야 하고 10% 이상은 여성 정치발전에, 5% 이상은 청년 정치발전에 각각 사용해야 한다.





