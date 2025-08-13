금융위원장 내정된 이억원 전 차관…"정통관료 출신 거시경제 전문가"

이재명 정부의 첫 금융위원장 후보로 지명된 이억원 전 기획재정부 1차관은 거시경제 및 경제정책에 탁월한 전문성을 갖춘 정통 관료로 평가받는다.
1967년생인 이 후보자는 서울 경신고와 서울대 경제학과를 졸업했다. 이후 미국 미주리대에서 경제학 박사 학위를 받았다.
1991년 행정고시 35회로 공직에 입문한 후 재정경제부(현 기재부)에서 경제정책국장, 경제구조개혁국장 등 핵심 보직을 역임했다. 특히 경제정책국에서 장기간 근무하면서 실무 경험을 쌓은 경제정책통으로 불렸다.
경제정책국장을 지내던 2019년에는 일본의 반도체 관련 소재의 수출 제한 조치로 양국간 무역 갈등이 깊어진 가운데 우리 정부 측 대응을 성공적으로 수행했다는 평가를 받기도 했다.
주제네바유엔사무처 및 국제기구대표부 공사참사관, 세계무역기구(WTO) 국내규제작업반 의장 직무를 수행하기도 했다.
2020년 5월 대통령비서실 경제정책비서관으로 발탁됐으며 2021년 3월 기획재정부 제1차관에 임명됐다. 공직을 떠난 뒤에는 한국금융연구원 초빙연구위원, 서울대 경제학부 특임교수를 지냈다.
프로필
지금 뜨는 뉴스
▲1967년 출생 ▲서울 경신고 ▲서울대 경제학과 ▲미국 미주리대 경제학 박사 ▲행정고시 35회 ▲기획재정부 경제정책국장 ▲기획재정부 경제구조개혁국장 ▲주제네바유엔사무처 및 국제기구대표부 공사참사관 ▲세계무역기구(WTO) 국내규제작업반 의장 ▲청와대 경제정책비서관 ▲기획재정부 제 1차관 ▲현 서울대 경제학부 특임교수 ▲현 한국금융연구원 초빙연구위원
이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>