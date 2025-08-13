보령 100여 개 섬, 여름 끝자락 힐링 명소…원산도·삽시도·외연도 '강추'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행안부 선정 '찾아가고 싶은 섬' 6곳 포함…자연·문화·치유가 어우러진 해양도시 보령



원산도 전경

푸른 바다와 청정 자연, 그리고 오랜 전통이 숨 쉬는 충남 보령은 100여 개의 섬을 품은 해양도시다. 15개의 유인도서와 90여 개 무인도서는 단순한 관광지를 넘어, 삶과 문화, 치유가 공존하는 '보물섬'으로 주목받고 있다.

◆국도 77호선으로 가까워진 '원산도'

보령 최대 규모의 섬 원산도는 국도 77호선 개통으로 접근성이 크게 향상됐다. 2.5km 천연 패류 백사장과 송림, 해당화 군락이 어우러진 원산도해수욕장은 여름 막바지 피서지로 안성맞춤이다.

◆효의 전통이 깃든 '효자도'

옛날부터 효자가 많이 나와 이름 붙여진 효자도는 추도·육도·월도 등 인근 섬들과 독특한 문화권을 형성하며 전통문화 체험의 재미를 더한다.

장고도 전경

◆장고8경 절경 '장고도'

장구 모양의 지형을 닮은 장고도는 '장고8경'이라 불리는 해안 절경과 풍부한 전복·해삼 어장, 마을 주도의 어촌체험이 매력이다.

◆선교 역사의 섬, 고대도

국내 최초 개신교 선교 활동의 역사를 간직한 고대도는 교회와 기념공원을 통해 역사적 의미를 되새기며, 멸치·실치 어장에서 어업 체험도 가능하다.

고대도 전경

◆활과 화살의 섬, 삽시도

활에 화살이 꽂힌 형상의 삽시도는 2km 규사 해변과 바닷속 샘물 '물망터'로 유명하다. 울창한 송림과 기암괴석이 어우러진 경관은 충남에서 세 번째로 큰 섬의 위용을 보여준다.

삽시도 전경

◆신비로운 외연도

충남 최서단의 외연도는 천연기념물 상록수림과 전통 풍어당제가 살아 있으며, 국가어항 외연도항은 해양영토 수호 거점으로 중요한 역할을 한다.

외연도 전경

◆가족 여행지 호도·녹도

여우와 사슴 모양의 호도와 녹도는 전복어장, 침식굴, 초분 유적 등 독특한 자연과 문화유산을 간직해 가족 단위 관광객에게 인기가 높다.

보령의 섬 여행은 '보는 관광'을 넘어 참여형·치유형 여행으로 발전하고 있다. 패각분모래, 굴패각, 천일염, 함초 등 풍부한 해양치유 자원과 청정 자연 속 어촌체험, 생태관광이 어우러져 진정한 힐링을 선사한다.

2025년 행정안전부가 선정한 '찾아가고 싶은 섬' 88곳 중 원산도·삽시도·장고도·고대도·녹도·외연도가 포함될 만큼, 보령의 섬은 휴식과 회복의 최적지다.





올여름의 끝자락, 자연이 주는 위로와 문화가 품은 이야기, 바다의 치유가 기다리는 보령의 섬으로 떠나보자. 이곳은 삶의 속도를 잠시 멈추고 재충전할 수 있는 쉼터다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

