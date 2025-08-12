의정부시, 의정부 출신 유튜버 '복원왕'과 추억여행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

흑백사진에 색을 입혀 되살린 '그때 그 시절' 의정부

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 11일 '민생속으로' 프로그램의 일환으로 의정부 출신 유튜버 '복원왕'(김성진·장재득)과 함께 과거 의정부의 모습을 생생히 재현한 복원 영상을 시청하며 소통의 시간을 가졌다.

김동근 시장이 8월 11일 '민생속으로'의 일환으로 유튜버 '복원왕'(김성진장재득)과 소통하고 있다. 의정부시 제공

의정부에서 나고 자란 '복원왕'은 국내외 공공 자료와 시민 기증 자료를 토대로 지금까지 600편이 넘는 영상을 제작·공개해 왔다. 현재 25만여 명의 구독자를 보유하며, '그때 그 시절'을 전하는 독창적인 로컬 콘텐츠로 주목받고 있다.

시청한 영상에는 1960~70년대 의정부의 풍경이 최신 사진처럼 선명한 색감으로 되살아났다. 복원 과정에서는 숨겨진 역사와 지명 유래까지 담아 작품의 역사적 가치와 몰입감을 높였다. 한 장의 사진 복원에는 평균 10시간이 소요되며, 색채 고증이 필요한 경우 관련 자료와 증언을 꼼꼼히 확인해 세부 요소까지 정밀하게 채색한다.

특히 시가 제공한 자료 중 '1959년 의정부동 문화극장' 복원작은 '의정부시사', 당시 상영작과 간판 자료를 참고해 실제에 가까운 색을 구현했다. 의정부 문화극장은 당시 서울과 동시 개봉 영화를 저렴하게 즐길 수 있었던 지역 문화의 중심지로, 시민들의 발길이 끊이지 않았던 곳이다. 김성진 대표는 "그 시절 의정부가 문화적으로 이렇게 활발했음을 새삼 느꼈다"며 "영화관을 찾던 사람들의 설렘까지 고스란히 되살리고 싶었다"고 전했다.

의정부시 제공

복원왕의 유튜브 댓글란은 '우리 동네 추억 커뮤니티' 역할도 하고 있다. 의정부 관련 영상에는 20대부터 80대까지 다양한 세대의 '토박이'들이 모여 장소와 건물에 얽힌 이야기를 나눈다. 장재득 대표는 "추억을 나눌 수 있는 장을 마련해 줘 고맙다는 말이, 이 작업을 계속하게 만드는 가장 큰 힘"이라고 말했다.

김동근 시장은 "복원왕의 작업은 한 시대가 공유하는 기억을 되살리는 소중한 문화 기록"이라며 "고향 의정부의 과거와 현재를 잇는 이러한 활동이 시민들의 자긍심을 높이고, 도시 역사 보존의 중요성을 알리는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.





복원왕은 앞으로 1980~1990년대 의정부의 모습을 담은 사진을 복원해 새로운 영상을 공개할 계획이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

