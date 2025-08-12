"편도족 잡는다"…세븐일레븐, 동원F&B와 '총동원 시리즈' 7종 선봬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다양한 협업으로 고품질 간편식 선봬

토핑 추가 증정 '오늘의덤!' 행사 진행

세븐일레븐이 간편식 차별화 전략으로 동원F&B와 손잡고 '총동원 간편식 시리즈' 7종을 선보인다고 12일 밝혔다.

외식 물가 부담으로 편의점 간편식으로 한 끼를 해결하려는 사람들이 많아지자 다양한 협업을 통해 고품질의 이색 간편식을 선보이겠다는 구상이다.

세븐일레븐이 동원F&B와 손잡고 총동원 간편식 시리즈 7종을 선보인다. 세븐일레븐 제공.

세븐일레븐의 이번 간편식은 상품 본연의 가치에 집중한 '오늘의 덤!' 프로모션과 함께 진행된다. 일반적으로 할인, 증정 등 부가적인 혜택을 제공하는 것과 달리 상품 자체에 풍성함을 더했다.

세븐일레븐은 '그릴리직화후랑크&제육도시락(5500원)', '더커진고추참치김치삼각김밥(1700원)', '그릴리직화소지지김밥(3200원)'를 출시한다. '그릴리직화후랑크&제육도시락'은 동원F&B의 대표 상품인 그릴리직화후랑크소시지와 슈레드 치즈를 올린 매콤달콤한 제육볶음을 메인으로 리챔, 동그랑땡, 만두 튀김 등 9가지의 반찬이 풍성하게 담겨있다. 오늘의 덤!으로 오는 26일까지 그릴리직화후랑크소시지 한 조각이 추가로 더 들어간다.

'더커진고추참치김치삼각김밥'은 동원의 대표 참치인 고추참치를 활용해 탄생했다. 고추참치와 새콤한 볶음김치를 적절히 배합해 감칠맛을 느낄 수 있다. 오늘의 덤!으로 리챔 반조각을 통째로 넣어 더욱 풍성하게 즐길 수 있다. '그릴리직화소시지김밥'은 그릴리직화소시지, 마요네즈를 버무린 계란지단채를 중심으로 우엉, 당근 등이 들어가 아삭함을 동시에 맛볼 수 있다.

오는 13일에는 '고추참치김치유부초밥(3500원)', 19일에는 '통그릴참치핫도그(3700원)', 20일에는 '그릴리직화소시지파스타(4900원)'와 '요거트참치샌드위치(3200원)'가 잇달아 출시된다.

'고추참치김치유부초밥'은 고추참치와 볶은 김치를 배합해 감칠맛을 높였으며, 27일까지 오늘의덤!으로 기본 유부초밥 1개에 토핑을 추가로 증정한다. '통그릴참치핫도그'는 메인 재료로 빵보다 긴 동원의 통그릴부어스트소시지를 통째로 담았다. 여기에 참치샐러드, 오이피클, 마요네즈 소스를 넣어 식사 대용으로 간편하게 즐기기 좋다. 오늘의 덤!으로 다음달 2일까지 참치샐러드(15g)를 추가로 토핑했다.

'그릴리직화소시지파스타'는 토마토소스 베이스 파스타에 크림치즈마요네즈 소스를 더했으며, 그 위에 그릴리직화후랑크소시지를 통째로 올려 든든하게 구성됐다. '요거트참치샌드위치'는 동원참치를 활용한 샐러드와 요거트 크림치즈를 넣어 기존 참치마요보다 건강하고 상큼하게 즐길 수 있다.

세븐일레븐은 다양한 간편식 할인 프로모션도 진행 중이다. 지난달 출시된 '한도초과 간편식' 4종에 대해 8월 한 달간 카카오페이머니 또는 농협카드 결제 시 20% 할인하며, 15일까지 해당 상품 구매 시 춘식이해양심층수(생수)를 증정한다.





임이선 세븐일레븐 푸드팀장은 "외식 물가 부담으로 대안으로 편의점 간편식이 주목받고 있지만, 먹거리 채널의 다양화로 차별화 전략은 생존을 위한 필수 전략이 되었다"며 "앞으로도 다양한 협업을 통해 편의점 간편식 시장의 경쟁력을 강화하고 고객 만족도를 높여나가겠다"라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

