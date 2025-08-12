트럼프, 미·중 '관세 휴전' 90일 연장 행정명령 서명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

CNBC 등 외신 보도

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국과의 관세 휴전 조치를 90일 추가 연장하기로 했다.

로이터연합뉴스

CNBC 등 외신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 중국에 대한 115%포인트 관세 인하 조치를 90일 더 연장하는 내용을 담은 행정명령에 서명했다.

미국과 중국은 지난 4월 상대국에 100%가 넘는 초고율 관세를 부과하며 강대강 대치로 치달았다. 하지만 5월 스위스 제네바에서 열린 1차 고위급 무역 회담에서 양측은 관세를 각각 115%포인트씩 인하하기로 합의하고 미국은 30%, 중국은 10%의 관세율을 상대국에 90일간 한시 적용하기로 했다.

이후 지난달 28~29일 스웨덴 스톡홀름에서 열린 3차 고위급 무역 협상에서 양측은 관세 휴전을 90일 더 연장하기로 잠정 합의했다. 트럼프 대통령은 최종 결정을 미뤄오다가 휴전 종료일인 이날 서명 절차를 마무리했다.

트럼프 대통령이 이번 행정명령에 서명하기에 앞서 이날 중국은 미국에 관세 휴전 연장을 촉구했다. 린 젠 중국 외교부 대변인은 성명을 통해 "우리는 미국이 양국 정상 간 통화에서 도달한 중요한 합의를 이행하고 평등·존중·상호 이익의 기초 위에서 긍정적인 결과를 위해 중국과 협력하길 바란다"고 밝혔다.





이번 관세 휴전 연장 조치로 미·중 양국은 무역 전쟁이 다시 극단으로 치닫는 상황을 피하게 됐다. 양측은 앞으로 중국의 제조업 과잉 생산, 미국의 펜타닐 관세 부과, 중국 시장 개방 등 세부 현안을 놓고 협상을 이어갈 전망이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

