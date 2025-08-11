고혈압 환자에 1만보는 시간낭비?…'짧고 빠르게' 더 효과적

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고혈압 환자도 '빠른 3000보'가 효과적

심근경색, 심부전, 뇌졸중 위험 17% 감소

고혈압 환자가 하루 1만보 이하로 걷더라도 빠르게 걸으면 심혈관 질환 위험을 크게 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다

하루 1만보 걷기보다 적은 걸음 수로도 심혈관 질환 예방 효과를 기대할 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 사진은 기사의 특정 내용과 관련 없음. 펙셀스.

AD

11일 호주 시드니대 이매뉴얼 스타마타키스 교수 연구팀이 최근 유럽 예방심장학 저널(EJPC)에 발표한 논문에 따르면, 고혈압 환자 3만6000여명을 분석한 결과 하루 2300보를 기준으로 매일 1000보씩 더 걸었을 때 주요 심혈관계 사건(MACE) 발생 위험이 최대 17% 감소한 것으로 나타났다.

이번 연구는 영국 바이오의학 DB인 영국바이오뱅크(UK Biobank) 하위 연구에 참여한 고혈압 환자 3만6192명을 대상으로 했다. 이들은 손목에 가속도계를 7일간 착용해 걸음 수와 속도를 측정했다. 이들은 평균 64세였으며 약 8년간 추적 관찰됐다. 연구팀은 총 28만3001인년(1인년은 한 사람을 1년간 관찰한 값)의 데이터를 확보했고 이 기간 총 1935건의 심장병이나 뇌졸중 사례가 발생했다.

연구 결과, 1일 2300보 기준 1000보 증가 시 MACE 위험이 17.1% 줄었으며, 심부전 위험은 22.4%, 심근경색은 9.3%, 뇌졸중은 24.5% 감소했다.

고혈압이 없는 3만7350명을 분석했을 때도 결과는 유사했다. 하루 1000보 증가 시 MACE 위험 20.2%, 심부전 23.2%, 심근경색 17.9%, 뇌졸중 24.6% 감소와 연관이 있었다.

고혈압은 전 세계 약 12억8000만명이 앓고 있는 질병이다. 이는 심장병 위험을 49%, 뇌졸중 위험을 62%, 심부전 위험을 77~89% 높인다. 그러나 지금까지 고혈압 환자가 MACE 위험을 줄이기 위해 얼마나 신체 활동을 늘려야 하는지는 명확하지 않았다.

연구를 주도한 스타마타키스 교수는 "이번 연구는 하루 걸음 수와 주요 심혈관 질환 사이의 용량-반응 관계를 보여준 최초 연구 중 하나"라며 "고혈압 환자는 더 많이, 더 강도 높게 걸을수록 미래 심혈관 질환 위험이 낮아진다"고 밝혔다. 그러면서 "1만보에 미치지 못하더라도 모든 신체 활동이 건강에 유익하다"고 덧붙였다.





AD

이번 연구는 대규모 표본, 가속도계 기반 걸음 수·속도 측정, 영국 사망 및 원인 자료 활용 등이 강점으로 꼽힌다. 다만, 신체 활동량이 처음 측정된 이후의 변화는 반영하지 못했다. 또 관찰 연구인 만큼 인과관계를 입증한 것은 아니라는 한계가 있다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>