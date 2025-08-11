고창문화도시센터 '소리밥상 놀이터' 참여자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

17일까지 접수…21일 신재효판소리공원서 진행

전북 고창문화도시센터는 오는 17일까지 판소리와 식문화를 연계한 문화예술교육 프로그램 '소리밥상 놀이터: 춘향가'의 참여자를 모집한다고 11일 밝혔다.

고창문화도시센터가 오는 17일까지 판소리와 식문화를 연계한 문화예술교육 프로그램 '소리밥상 놀이터: 춘향가'의 참여자를 모집한다. 고창문화도시센터 제공

고창의 인류무형유산인 '판소리'와 '식문화'를 결합해 지역 내 초등학생(1~3학년)들이 전통문화와 예술을 자연스럽게 경험할 수 있도록 구성됐다.

참여자는 '춘향가' 중 '사랑가' 및 '어사출두' 눈대목을 직접 배우고 따라부르며, 이야기 속 전통 다과를 만드는 요리활동을 경험한다. 또 마패 만들기와 어사 역할극 등 놀이 요소가 결합된 활동을 통해 판소리를 몸으로 체험하고, 무대 발표회 '나도 소리꾼'에 참여하며, 서로의 감상을 나누며 마무리한다.

프로그램은 오는 21일 신재효판소리공원에서 진행되며, 모집 대상은 초등학교 1~3학년이다. 참가자 신청은 오는 17일까지 선착순 마감된다. 신청은 센터 누리집을 통해 가능하며, 자세한 내용은 치유문화도시 고창 누리집에서 확인할 수 있다.

이번 프로그램은 고창군 판소리 연구단체 ㈔동리문화사업회와 협력해 진행되며, 명창들로 구성된 강사진의 전문성을 바탕으로 더욱 풍성한 경험을 제공할 예정이다.





이문식 센터장은 "판소리와 음식은 삶의 정서를 나누는 문화적 언어다"며 "어린이들이 전통예술과 식문화를 몸으로 익히며, 감정 표현과 창작의 즐거움을 느낄 수 있도록 기획했다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

