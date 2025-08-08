中, 세계로봇콘퍼런스 개막…세계 최대 로봇 시장 노린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

첨단 로봇 1500종 전시

레스토랑 통해 상용화 모델 실험

중국이 올해를 휴머노이드 로봇 상용화의 원년으로 선언한 가운데, 세계 로봇 산업의 흐름을 가늠할 수 있는 '2025 세계로봇콘퍼런스(WRC)'가 8일 베이징에서 개막했다.

중국 베이징에 위치한 세계 최초 휴머노이드 지능형 로봇 4S 매장에서 휴머노이드 로봇이 방문객들과 소통 하고 있다. AP연합뉴스

이번 행사는 중국전자학회와 세계로봇협력기구가 공동 주최하며, 인공지능(AI) 반도체 분야의 선도 기업인 엔비디아를 비롯해 약 220개 국내외 로봇·AI 기업이 참가했다. 행사는 베이징 경제기술개발구(이좡)에서 닷새 일정으로 열리며, 오는 12일까지 진행된다.

올해 콘퍼런스는 '로봇을 더 스마트하게, 체화 주체를 더 지능적으로'를 주제로, 총 1500여 종의 로봇이 전시된다. 이 중 100여 종은 최초로 공개되는 신제품으로 4족 보행 로봇, 구조용 로봇, 자율주행 잔디깎이 로봇 등 다양한 분야의 첨단 기술이 총망라됐다. 행사장에서는 운전자가 없는 자율주행 미니버스가 관람객을 실어 나르고, 로봇이 커피를 내려주는 한편, 로봇 간 격투 경기가 실시간으로 펼쳐지는 등 미래 기술이 일상처럼 구현됐다.

중국 베이징에 위치한 세계 최초 휴머노이드 지능형 로봇 4S 매장에서 한 남성이 휴머노이드 로봇을 조정하고 있다. AP연합뉴스

로봇 레스토랑도 시범 운영

행사장 인근에는 세계 최초의 로봇 전용 레스토랑도 문을 열었다. 베이징시가 시범 운영 중인 이 식당은 예약 확인부터 안내, 연주 공연, 식음료 서비스까지 전 과정이 로봇에 의해 이뤄진다. 여성의 얼굴과 복장을 한 안내 로봇이 입구에서 손님을 맞이하고, 홀에서는 로봇 연주자가 피아노와 드럼을 연주하며 분위기를 띄운다.

레스토랑에서 휴머노이드 로봇이 리셉션 업무를 수행하고 있다. AP연합뉴스

식당 옆 매장에서는 약 60종의 산업·돌봄·놀이용 로봇이 전시·판매되고 있으며, 가장 저렴한 탁상용 로봇은 1499위안, 고급형 인간형 로봇은 19만5000위안, 가사나 육아를 지원할 수 있는 다기능 로봇은 최고 68만 위안에 책정됐다.

오는 14일에는 베이징 국가스피드스케이팅 경기장에서 '세계 최초의 로봇 올림픽'이 열린다. 총 26개 종목으로 구성된 이번 대회는 로봇 기술의 실제 성능과 활용 가능성을 직접 눈으로 확인할 수 있는 무대가 될 전망이다.





중국, 로봇 산업에 '1조 위안' 투자 예정

중국 정부는 앞으로 AI와 로봇 분야에 1조 위안(약 193조 원) 규모의 투자를 단행할 계획이다. 중국중앙TV(CCTV)에 따르면, 올해 상반기 중국 내 휴머노이드 로봇 분야에서는 108건의 투자와 자금 유치가 이뤄졌으며, 누적 금액은 약 153억 5000만 위안(약 2조 9600억 원)에 달했다. 또 지난해 기준, 세계 전체 로봇 특허의 약 3분의 2를 중국이 출원했으며, 산업용 로봇 생산량은 55만 6000대로 11년 연속 세계 1위를 기록하고 있다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

