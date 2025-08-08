위메이드, 2분기 영업손실 285억…매출 전년 比 31.8% 감소

위메이드는 연결 기준 올해 2분기 영업손실이 285억원으로 지난해 동기(241억원)와 비교해 적자 폭이 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다.





매출은 1168억원으로 작년 동기 대비 31.8% 감소했다. 순손실은 283억원으로 적자로 돌아섰다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

