현대로템 트램, 캐나다 에드먼턴 상륙…북미 트램 시장 '첫 진출'

2021년 수주한 노선 차량 첫 납품

영하 40도 견디는 혹한기 대응 설계

2027년까지 순차 공급…"글로벌 시장 확대"

현대로템이 북미 트램 시장에 첫발을 내디뎠다. 국내 기업으로서는 처음으로 캐나다 도심 교통망에 진출한 사례로, 혹한기 운행 조건을 충족한 설계와 기술력을 앞세워 북미 트램 시장 확대의 교두보를 마련했다는 평가를 받는다.

현대로템은 8일 자사가 제작한 트램이 지난 1일(현지시간) 캐나다 에드먼턴시의 '게리 라이트 차량기지(Gerry Wright Operations and Maintenance Facility)'에 도착했다고 밝혔다. 이번에 인도된 차량은 2021년 현대로템이 2188억원 규모로 수주한 '에드먼턴 밸리라인 웨스트' 트램 사업의 초도 물량이다. 7모듈로 구성된 1개 편성이다. 향후 약 2000km에 달하는 시운전을 거쳐 에드먼턴 시내와 서부지역을 연결하는 신규 노선에 투입될 예정이다. 전체 물량은 2027년까지 순차적으로 납품된다.

캐나다는 겨울철 기온이 영하 40도까지 떨어지는 혹한 지역이기 때문에 현대로템은 극한 기후에서도 안정적인 운행이 가능하도록 차량을 설계했다. 내부에는 온도 변화를 감지해 적정 실내온도를 유지하는 시스템이 적용됐고, 외부 충격에도 견딜 수 있는 저온 내구 차체 소재가 사용됐다. 또 차량 양측에는 캐나다 국기 색상에서 착안한 붉은색과 흰색 LED 지시등이 설치돼 야간에도 식별하기 쉬우면서 미관도 확보했다. 최대 운영 속도는 시속 80km이다. 양방향 운행이 가능한 저상 트램 형태다.

현대로템은 앞서 튀르키예 이즈미르와 안탈리아, 폴란드 바르샤바 등에서 트램 납품 실적을 쌓았고, 국내에서는 수소 전기 트램 실증사업을 통해 차량 제작부터 시운전, 궤도·신호 시스템, 충전 인프라 구축까지 트램 운영 전반의 기술력을 확보한 바 있다.





현대로템 관계자는 "현대로템은 과거 캐나다에서 무인 전동차를 성공적으로 납품한 경험이 있다"며 "이번 트램도 에드먼턴 시민에게 안전하고 편리한 교통수단이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 그러면서 "차별화된 기술력과 사업 실적을 바탕으로 북미를 포함한 글로벌 트램 시장 공략을 확대해 나갈 계획"이라고 알렸다.





