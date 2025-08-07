이곳 가느니 해외간다고?…휴가철 항공권 예약, 일본·베트남 제쳤다

트립닷컴 7~8월 여름휴가 여행 데이터 분석

항공 예약 1위 제주도…2위 일본·3위 베트남

가성비 여행 트렌드 속 제주 다시 부상

고물가 속 경기 불황이 이어지면서 가심비(가격 대비 심리적 만족도) 중심 여행 트렌드가 다시 가성비로 회귀하는 추세다. 과거 일본, 베트남 등으로 향하던 여행 수요가 최근 다시 제주도로 향하면서 올해 7~8월 휴가철 항공권 예약 1위는 주요 해외 여행지를 제치고 제주도가 차지했다. 국내 관광산업이 반등의 기회를 맞이했다는 분석이 나온다.

바가지로 외면받던 제주도의 화려한 '부활'

서우봉해변. 제주특별자치도관광협회

7일 여행 플랫폼 트립닷컴에 따르면 올해 7~8월 항공권 예약 순위 1위는 제주도가 차지했다. 일본(2위), 베트남(3위), 중국(4위), 태국(5위) 등 해외 인기 여행지를 모두 앞질렀다. 코로나19 팬데믹 이후 억눌렸던 해외여행 수요가 급증했던 최근 몇 년과 달리, 올해는 '실속형 소비'와 '가성비 여행'을 추구하는 경향이 뚜렷해지며 다시금 국내 여행이 재조명받고 있다는 분석이다.

홍종민 트립닷컴 한국 지사장은 "올여름 휴가지로 해외보다 국내 여행을 선호하는 수요가 높게 나타나고 있다"며 "이와 함께 비용 대비 만족도를 중시하고 가까운 거리에서 효율적으로 여행을 즐기려는 소비자 트렌드가 뚜렷해지면서 제주가 다시금 주목받고 있는 것으로 보인다"고 설명했다.

렌터카·숙소 예약도 '가성비'가 대세

가파도. 제주특별자치도관광협회

소비자들의 변화는 여행 소비 항목 전반에서 나타난다. 제주 지역 렌터카 예약 데이터를 보면 아반떼, K3 등 소형 실속형 차량의 예약 비중이 27%로 가장 높았다. 이어 SUV(21%), 중형차(19%), 경차(11%), 전기차(9%) 순이었다. 합리적인 가격과 연비를 고려한 실용적 선택이 주를 이룬 셈이다. 숙박 예약 트렌드도 유사했다. 전 세계 숙소 예약에서 3성급 호텔 예약은 전년 대비 80% 급증하며 4~5성급 숙소보다 훨씬 높은 성장률을 기록했다.

'실속형' 휴가를 선호하며 해외보다 국내 여행을 찾는 트랜드는 다른 통계에서도 확인된다. 롯데멤버스 자체 리서치 플랫폼 '라임'이 전국 20~60대 남녀 1900명을 대상으로 지난달 8일부터 약 일주일간 진행한 여름휴가 설문조사 결과 10명 중 7명은 국내 여행을 계획하고 있는 것으로 나타났다.

조사에 따르면 여행을 계획한 이들에게 행선지를 물은 결과 국내 여행을 떠난다는 응답이 전년 대비 5.2%포인트 증가한 74.1%로 조사됐다. 해외여행을 간다는 답변은 25.9%였고, 그나마도 가까운 동남아(30.8%)와 일본(30.4%)을 가겠단 답변이 많았다. 유럽에 가겠다는 답변은 14.6%에 그쳤다.





국내 여행 재도약 신호…체계적 전략 필요

전문가들은 이 같은 흐름이 국내 여행 산업의 새로운 반등 신호가 될 수 있다고 진단한다. 최근 몇 년간 외면받아온 국내 여행이 다시 주목받고 있는 만큼, 지방자치단체와 정부가 이 기회를 전략적으로 활용해야 한다는 목소리도 커진다. 특히 지역 특화 콘텐츠 개발과 인프라 개선이 이뤄진다면 지속가능한 국내 관광 활성화의 전환점이 될 수 있을 것으로 기대된다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

