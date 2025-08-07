?온코닉테라퓨틱스, '자큐보' 물질특허 2040년까지 연장 승인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"후속 파이프라인 개발에도 역량 집중"

온코닉테라퓨틱스는 위식도역류질환 치료 신약 '자큐보'의 특허 존속기간 연장을 특허청으로부터 승인받았다고 7일 밝혔다.

위식도역류질환 치료 신약 '자큐보'. 온코닉테라퓨틱스

이번 특허 연장은 자큐보의 핵심 물질 특허인 '이미다조[1,2-a]피리딘 유도체, 이의 제조방법 및 이의 용도'에 대해 청구된 것이다. 기존 특허 만료일인 2036년 7월5일에서 2040년 9월13일까지로 약 4년 2개월 연장됐다. 특허청은 최근 해당 연장 등록을 공식 결정하고 이를 관보에 게재했다.

특허권 존속기간 연장등록 제도는 의약품 품목허가 등으로 인해 실제 특허 실시 기간이 줄어드는 문제를 보완하기 위한 제도다. 일정 요건을 충족할 경우, 최대 5년까지 특허 존속기간을 연장할 수 있다. 신약 개발 기업의 지식재산 보호 및 시장 경쟁력 확보에 핵심적인 장치로 평가된다.

자큐보는 온코닉테라퓨틱스가 지난해 4월 허가받은 국산 37호 신약이다. P-CAB 계열 위산분비억제제로 기존 PPI 계열 치료제 대비 빠른 약효 발현과 우수한 야간 위산 조절 능력을 갖췄다. 최근에는 위궤양 적응증까지 확대 승인을 받은 바 있다. 특히 지난해 10월 출시 이후 1년이 채 지나지 않았지만, 올해 2분기 처방액 기준 분기 매출 100억원을 돌파하는 성과를 냈다.





온코닉테라퓨틱스 관계자는 "이번 특허 연장으로 자큐보는 2040년까지 국내 시장에서 독점적 지위를 유지할 수 있게 됐다"며 "자체 개발 신약의 권리 보호가 강화된 만큼, 후속 파이프라인 개발에도 역량을 집중할 계획"이라고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

