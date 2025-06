비보이즈 데뷔 "음원 1위 하고, 코첼라 서고 싶어요"

첫 미니앨범 'BE:1' 18일 발매

'아임 쏘 쏘리 벗 아이 러브 유'

그룹 비보이즈는 18일 오후 서울 마포구 월드컵북로 쇼킹케이팝센터에서 열린 첫 번째 미니앨범 '비:원'(BE:1) 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 오크컴퍼니

"음원 차트 1위 하고, 코첼라 무대에 서고 싶어요."

신인 보이그룹 비보이즈(BE BOYS) 멤버 학성은 18일 오후 서울 마포구 월드컵북로 쇼킹케이팝센터에서 열린 첫 번째 미니앨범 '비:원'(BE:1) 쇼케이스에서 데뷔 소감을 이렇게 말했다.

이날 공식 데뷔한 그룹 비보이즈는 윤서·구현·민준·학성·타쿠마·원천으로 구성됐다. 팀 이름에는 '우리는 존재하며 그 가치를 입증하겠다'는 뜻을 담았다. 멤버 6명 중 5명이 오디션 서바이벌 프로그램 출신으로 얼굴이 낯설지 않다.

타이틀곡 '아임 쏘 쏘리 벗 아이 러브 유'(I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU)는 감정을 숨기지 못하는 소년들의 고백을 담은 펑키 댄스 팝으로, 엉뚱하고 순수한 에너지가 매력으로 꼽힌다.

이날 오후 6시 발매되는 데뷔 앨범에는 타이틀곡을 포함해 '이프 아이 애인트 갓 유'(if i ain't got you) '클로버'(CLOVER) '비 데어'(BE There)(우리라는 이름) 등 총 4곡이 수록됐다.

비보이즈 첫 번째 미니앨범 '비:원'(BE:1) 이미지. 오크컴퍼니

윤서는 "연습생 생활을 거쳐 데뷔하기까지 오래 걸렸다"며 "가수의 꿈을 이루게 돼 감사하다"고 말했다. 학성은 "데뷔를 코앞에 두고 무산된 경험도 있었는데 이루게 돼 행복하고 날아갈 것 같다"고 전했다. 이어 "책임감도 느낀다"고 덧붙였다.

비보이즈는 아이돌 서바이벌 프로그램 출신 멤버들로 꾸려졌다. 타쿠마·학성·원천은 KBS2 '메이크 메이트 원'에 출연했고, 구현은 MBC '소년판타지 시즌2', 윤서는 엠넷 '빌드업' 출신이다.





멤버들은 "유명한 K팝 그룹이 되고 싶다"고 각오를 다졌다. 구현은 "오래 음악을 하며 사랑받고 싶다"고 말했고, 윤서는 "전국 어디서나 우리 이름을 알 만큼 인지도 있는 가수가 되고 싶다"고 밝혔다.





