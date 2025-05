SM 떠난 이수만, 미국 할리우드서 K팝 다큐 시사회

이수만 프로듀서와 써니, 최시원 등이 지난 12일 미국 캘리포니아주 할리우드 한 장소에서 열린 다큐멘터리의 'PREMIERE & AFTER PARTY(프리미어&애프터 파티)' 시사회에서 사진촬영을 하고 있다. A20엔터테인먼트

이수만 A2O엔터테인먼트 키 프로듀서의 음악 인생과 K팝 산업에 대한 영향력을 조명한 다큐멘터리 'Lee Soo Man: King of K-Pop'(킹 오브 케이팝)이 13일(이하 현지시간) 아마존 프라임 비디오를 통해 공개된다.

공개에 앞서 12일 미국 캘리포니아주 할리우드의 누이하우스 할리우드(NeueHouse Hollywood)에서 프리미어 시사회와 애프터 파티가 열렸다. 이날 뎀 조인츠(Dem Jointz), 페리스(Ferris), 스테레오타이프스(Stereotypes), 톤 스티트(Tone Stith) 등 글로벌 송 라이터를 비롯해 할리우드 음악·영화 관계자 약 300여명이 참석했다.

이수만과 오랜 기간 작업해온 가수들도 자리했다. 그룹 슈퍼주니어 최시원과 샤이니 태민이 레드카펫에 함께 등장했으며, 소녀시대 티파니·효연·써니, A2O MAY도 현장을 찾았다.

이수만은 "제자라기보다 가족 같은 가수들에게 감사하다. 그들의 재능과 선택이 없었다면 지금의 나는 없었을 것"이라며 "오랜 시간 곁을 지켜준 켄지, 유영진 프로듀서와 다큐 연출을 맡은 팅 푸(Ting Poo) 감독, 아마존 프라임 비디오와 MGM 스튜디오에도 감사드린다"고 말했다.

현장에서는 A2O MAY가 'Under My Skin', 'BOSS' 무대를 선보였으며, 미국에서 유학 중인 A2O 루키즈 A2O LTB, A2O LTG(low teen boys and girls)가 자신들을 소개했다.





'킹 오브 케이팝'은 이수만이 K팝을 세계적인 장르로 성장시키는 데 기여한 과정을 다룬다. 이에 대해 미국 경제지 포브스는 "전설적인 K팝 유산을 탐구하는 다큐멘터리"라고 소개했으며, GMA 라이프스타일, 더 할리우드 저널 등 해외 매체도 관련 소식을 전했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

