LG전자 인도 3번째 가전공장 첫 삽…조주완 "자랑스럽게 생각"(종합)

스리시티에 신공장 착공식

6억달러 투자 22만㎡ 규모

냉장고 연 80만대 생산규모

내년말 에어컨 시작 순차 생산

남아시아국까지 생산거점 확보

현지시장 특화제품 개발 추진

LG전자가 인도 남부 안드라프라데시주 스리시티에 새로운 가전제품 공장을 짓는다. 인도 내 노이다, 푸네에 이은 세 번째 생산기지다.

LG전자는 8일(현지시간) 스리시티에서 공장 착공식을 열고 본격적인 현지 생산 확대에 나선다고 밝혔다. 이날 행사에는 LG전자 류재철 생활가전사업본부장(사장)을 비롯해 이재성 에너지솔루션사업본부장(부사장), 전홍주 인도법인장(전무) 등이 참석했다. 인도 측에서는 나라 로케시 인적자원개발부 장관, 텀발람 구티 바라트 산업부 장관 등이 함께해 협력 의지를 확인했다.

이번에 새롭게 조성되는 스리시티 공장은 부지 면적만 100만㎡, 건물 전체 면적은 22만㎡ 규모에 달한다. LG전자는 총 6억달러, 우리 돈 약 8391억원을 투입해 대규모 생산라인을 순차적으로 구축한다. 완공되면 냉장고 80만대, 세탁기 85만대, 에어컨 150만대, 에어컨용 압축기 200만대를 해마다 생산할 수 있게 된다. 2026년 말에는 에어컨 생산을 먼저 시작하고 2029년까지 세탁기, 냉장고, 압축기 생산라인도 순차적으로 가동할 계획이다.

조주완 LG전자 CEO는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "LG전자는 인도의 엄청난 잠재력을 인식하고, 인도의 발전에 전념하고 있다"며 "제조업, 혁신 및 인재 개발에 대한 지속적인 투자를 통해 우리는 인도가 세계 경제의 핵심 기둥이 되기 위한 여정에 기여하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다"고 소감을 밝혔다.

전홍주 LG전자 인도법인장도 지난 2월 인도 매체에 게재한 기고문 '세계로 수출하는 인도 제조업'(Making in India for the world)을 인용하며 "인도는 2027년까지 세계에서 세 번째로 큰 경제 대국이 될 것"이라면서 "우리가 이러한 변화의 일부가 된 것이 영광스럽다"고 덧붙였다.

인도 스리시티에 짓게 되는 LG전자 가전공장 조감도. 사진=LG전자 제공

LG전자는 이번 공장 건설을 통해 인도뿐만 아니라 중동과 방글라데시, 스리랑카 등 인근 남아시아 국가까지 아우르는 새로운 생산 거점을 확보하게 된다. 회사 측은 스리시티 공장이 인도 전역은 물론 신흥시장으로 분류되는 중남미와 아프리카에도 가전제품을 원활하게 공급할 수 있는 핵심 기반이 될 것으로 기대하고 있다.

LG전자가 인도 내 생산을 확대하는 이유는 빠르게 성장하는 현지 수요에 대응하기 위해서다. 인도는 현재 세계에서 인구가 가장 많고 국내총생산 성장률도 세계 평균의 두 배를 웃돌 만큼 빠르게 성장하고 있는 나라다. LG전자는 인도에서 세탁기 보급률이 약 30%, 에어컨 보급률이 10% 수준으로 여전히 성장 여력이 크다고 판단하고 있다. 기존 노이다, 푸네 공장만으로는 앞으로 증가할 수요를 감당하기 어렵다고 보고 스리시티에 추가 투자를 단행한 것이다.

현지 시장에 특화된 제품 개발도 함께 추진된다. LG전자는 인도의 채식 위주 식문화에 맞춰 냉동실을 냉장실로 전환할 수 있는 '전환형 냉장고'를 개발해 현지 소비자들에게 좋은 반응을 얻고 있다. 또 인도 전통 의상인 '사리'처럼 얇고 부드러운 천을 세심하게 세탁할 수 있는 전용 코스를 세탁기에 탑재하며 인도 소비자들의 생활 방식에 맞춘 기술 개발을 이어가고 있다.

판매와 사후관리 체계도 단단히 갖췄다. 현재 LG전자는 인도 전역에 약 700개의 공식 매장과 900개의 서비스센터를 운영하고 있으며 12개 인도 지역 언어로 상담이 가능한 콜센터도 마련돼 있다. 제품 판매부터 사후관리까지 현지화된 시스템을 통해 고객 신뢰도를 높이고 있다.





류 사장은 "스리시티 공장 착공은 인도에서 LG전자가 국민 브랜드로 자리매김하겠다는 강한 의지를 담은 결정"이라며 "더 강화된 현지 공급망을 바탕으로 혁신적인 제품을 생산해 인도 최고 가전 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

